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6 vakanın 5'i pozitif

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Batı Nil Virüsü şüphesi ile hastanelerde kontrol altında olan hastalardan alınan ve Türkiye’ye gönderilen kan örneklerinde 6 vakanın 5'i pozitif çıktı

6 vakanın 5'i pozitif
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Sağlık Bakanlığı,  Batı Nil Virüsü şüphesi ile hastanelerde kontrol altında olan hastalardan alınan ve TC Sağlık Bakanlığı Hıfsı Sıha Enstitüsü'ne gönderilen kan örneklerinin sonuçlarının gediğini; tahlil sonuçlarına göre 6 vakanın 5'inin pozitif birinin ise negatif çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, özel bir hastanede tedavi gören 2 vakada da pozitif Batı Nil virüsü tespit edildiği de ifade edildi.

Açıklamada, “Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların üçü yoğun bakımda tutulmaktadır. Diğer hastalarımız ise servislerde tedavi edilmektedir. Bakanlığımız konu ile ilgili tüm paydaşlarla çalışmalarına hiç ara vermeden devam etmektedir. Halkın bilgi edinme hakkı ve şeffaflık ilkesi ile hareket etmeyi temel anlayış sayan bakanlığımız tüm gelişmeleri kamuoyuyla belli aralıklarla paylaşmaya devam edecektir” denildi.

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