6 üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 22-28 Mart döneminde ithal ürünlerden alınan 35 numuneden birinde limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.
Onbaşı Ltd.’e ait ithal erikten alınan numunede pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceğini belirtildi.
Yerli ürünlerden alınan 59 numuneden 5’inde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı kaydedilen açıklamaya göre, Tatlısu köyünde domates üretimi yapan Hacı Çelik (2. alım) ve fasulye üretimi yapan Nuri İster, Mağusa’da dolmalık biber üretimi yapan İdris Saraç ve kapya biber üretimi yapan Selahattin Kuş'un ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Tatlısu’da fasulye üretimi yapan Ahmet Özdemir’in ürününden alınan numune üzerinde tavsiye dışı bitki koruma ilacı tespit edildiğinden dolayı ürün ima edildi.
Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendiriliyor.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
2
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
3
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
4
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Yemi 21 Part
|
Temiz
|
5
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Yemi 19 Part
|
Temiz
|
6
|
Levent Sanayi Ltd
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
7
|
Mehmet Gazioğlu
|
İthal
|
Cp Sığır Süt Yemi
|
Temiz
|
8
|
Gazi Karakaş Çift.
|
İthal
|
Cp Sığır Süt Yemi
|
Temiz
|
9
|
Pınarlı Koop Ltd.
|
İthal
|
Beşyem Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
10
|
Roseday Hay.ve Çift. Ltd
|
İthal
|
Royal Besi 14 yemi
|
Temiz
|
11
|
Roseday Hay.ve Çift. Ltd
|
İthal
|
Royal Besi 19 yemi
|
Temiz
|
12
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Acı Biber
|
Temiz
|
13
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
14
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Karpuz
|
Temiz
|
15
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Erik
|
limit Üstü
|
16
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
17
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
19
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
20
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
21
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
22
|
Orc Foods Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
23
|
Orc Foods Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
24
|
Orc Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
25
|
Orc Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
26
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
27
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
28
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
29
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
30
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
31
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
32
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
33
|
M.Hacı Ali Ltd
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
34
|
Nej Garin Ltd
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
35
|
Çağsın Ltd.
|
İthal
|
Ekmeklik Buğday
|
Temiz
|
36
|
Mahmut Çil
|
Tatlısu
|
Biber
|
Temiz
|
37
|
Mahmut Çil
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Temiz
|
38
|
Hacı Çelik
|
Tatlısu
|
Domates
|
limit Üstü
|
39
|
Nuri İster
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
40
|
Nuri İster
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
limit Üstü
|
41
|
Nuri İster
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
42
|
Mehmet Akkaya
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Temiz
|
43
|
Oğuz Karaçay
|
Alsancak
|
Çilek
|
Temiz
|
44
|
Akdeniz Tarım Ür.
|
Tepebaşı
|
Patlıcan
|
Temiz
|
45
|
Akdeniz Tarım Ür.
|
Tepebaşı
|
Domates
|
Temiz
|
46
|
İdris Saraç
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
47
|
İdris Saraç
|
Mağusa
|
Dolmalık Biber
|
limit Üstü
|
48
|
Selahattin Kuş
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
49
|
Selahattin Kuş
|
Mağusa
|
Kapya Biber
|
limit Üstü
|
50
|
Ümmügülsüm Tuğrul
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
51
|
Ümmügülsüm Tuğrul
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
52
|
İsmail Kabak
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
53
|
İsmail Kabak
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
54
|
Meryem Kuşaf
|
Çukurova
|
Enginar
|
Temiz
|
55
|
Abide Kuşaf
|
Çukurova
|
Enginar
|
Temiz
|
56
|
Salime Kırşan
|
Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
57
|
Ersoy Kırşan
|
Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
58
|
Dudu Uluerli
|
Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
59
|
Osman Özmındık
|
Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
60
|
Zekayi Güzen
|
Aydınköy
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
61
|
Yusuf Peköz
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
62
|
Reha Yılmazcan
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
63
|
Mehmet Özdaş
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
64
|
Orli Ltd.
|
Kalkanlı
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
65
|
Özkan Özgüneş
|
Yayla
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
66
|
Ramadan Onbaşı
|
Yayla
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
67
|
Lisani Ayvacı
|
Yayla
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
68
|
Ömer Güneş
|
Bostancı
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
69
|
Naim Ersoy
|
Bostancı
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
70
|
Hüseyin Kavaz
|
Yayla
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
71
|
Feray Tokerli
|
Yayla
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
72
|
Ayten K. Öztoygar
|
Yayla
|
Domates
|
Temiz
|
73
|
Ulus Kızılyürek
|
Yuvacık
|
Mor Lahana
|
Temiz
|
74
|
Ulus Kızılyürek
|
Yuvacık
|
Maydanoz
|
Temiz
|
75
|
Ulus Kızılyürek
|
Kalkanlı
|
Enginar
|
Temiz
|
76
|
Güneş Kabaran
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
77
|
Yücel Asya
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
78
|
Bulut Ekici
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
79
|
Münever İneci
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
80
|
Aynur Baş
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
81
|
Şerife G. Civisilli
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
82
|
Okan Oranlı
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
83
|
Mehmet Ekenleroğlu
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
84
|
Fatma Sesigüzel
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
85
|
Erdoğan Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
86
|
Salih Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
87
|
Şebnem Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
88
|
Erdoğan Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
89
|
Sadık Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
90
|
Salih Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
91
|
Abide Kuşaf
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar
|
Temiz
|
92
|
Meryem Kuşaf
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar
|
Temiz
|
93
|
Ahmet Özdemir
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
İmha
|
94
|
Ozan Bozkoyun
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Temiz