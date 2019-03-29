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6 üründe limitüstü kalıntı

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Gıda denetimlerinde 1 ithal, 5 de yerli üründe limit üstü veya tavsiye dışı pestisit tespit edildi

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6 üründe limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 22-28 Mart döneminde ithal ürünlerden alınan 35 numuneden birinde limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi. 
Onbaşı Ltd.’e ait ithal erikten alınan numunede pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceğini belirtildi.

Yerli ürünlerden alınan 59 numuneden 5’inde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı kaydedilen açıklamaya göre, Tatlısu köyünde domates üretimi yapan Hacı Çelik (2. alım) ve fasulye üretimi yapan Nuri İster, Mağusa’da dolmalık biber üretimi yapan İdris Saraç ve kapya biber üretimi yapan Selahattin Kuş'un ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tatlısu’da fasulye üretimi yapan Ahmet Özdemir’in ürününden alınan numune üzerinde tavsiye dışı bitki koruma ilacı tespit edildiğinden dolayı ürün ima edildi.

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendiriliyor.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

4

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 21 Part

Temiz

5

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 19 Part

Temiz

6

Levent Sanayi Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

7

Mehmet Gazioğlu

İthal

Cp Sığır Süt Yemi

Temiz

8

Gazi Karakaş Çift.

İthal

Cp Sığır Süt Yemi

Temiz

9

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Beşyem Manolya Besi Yemi

Temiz

10

Roseday Hay.ve Çift. Ltd

İthal

Royal Besi 14 yemi

Temiz

11

Roseday Hay.ve Çift. Ltd

İthal

Royal Besi 19 yemi

Temiz

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

Acı Biber

Temiz

13

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

14

Bekir Cura

İthal

Karpuz

Temiz

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

limit Üstü

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

19

Köşe Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

20

Köşe Tic Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

21

Köşe Tic Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

22

Orc Foods Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

23

Orc Foods Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

24

Orc Foods Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

25

Orc Foods Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

30

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

31

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

32

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

33

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

34

Nej Garin Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

35

Çağsın Ltd.

İthal

Ekmeklik Buğday

Temiz

36

Mahmut Çil

Tatlısu

Biber

Temiz

37

Mahmut Çil

Tatlısu

Fasulye

Temiz

38

Hacı Çelik

Tatlısu

Domates

limit Üstü

39

Nuri İster

Tatlısu

Salatalık

Temiz

40

Nuri İster

Tatlısu

Fasulye

limit Üstü

41

Nuri İster

Tatlısu

Domates

Temiz

42

Mehmet Akkaya

Tatlısu

Fasulye

Temiz

43

Oğuz Karaçay

Alsancak

Çilek

Temiz

44

Akdeniz Tarım Ür.

Tepebaşı

Patlıcan

Temiz

45

Akdeniz Tarım Ür.

Tepebaşı

Domates

Temiz

46

İdris Saraç

Mağusa

Domates

Temiz

47

İdris Saraç

Mağusa

Dolmalık Biber

limit Üstü

48

Selahattin Kuş

Mağusa

Patlıcan

Temiz

49

Selahattin Kuş

Mağusa

Kapya Biber

limit Üstü

50

Ümmügülsüm Tuğrul

Mağusa

Salatalık

Temiz

51

Ümmügülsüm Tuğrul

Mağusa

Domates

Temiz

52

İsmail Kabak

Mağusa

Salatalık

Temiz

53

İsmail Kabak

Mağusa

Domates

Temiz

54

Meryem Kuşaf

Çukurova

Enginar

Temiz

55

Abide Kuşaf

Çukurova

Enginar

Temiz

56

Salime Kırşan

Akdoğan

Enginar

Temiz

57

Ersoy Kırşan

Akdoğan

Enginar

Temiz

58

Dudu Uluerli

Akdoğan

Enginar

Temiz

59

Osman Özmındık

Akdoğan

Enginar

Temiz

60

Zekayi Güzen

Aydınköy

Valencia Portakal

Temiz

61

Yusuf Peköz

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

62

Reha Yılmazcan

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

63

Mehmet Özdaş

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

64

Orli Ltd.

Kalkanlı

Valencia Portakal

Temiz

65

Özkan Özgüneş

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

66

Ramadan Onbaşı

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

67

Lisani Ayvacı

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

68

Ömer Güneş

Bostancı

Valencia Portakal

Temiz

69

Naim Ersoy

Bostancı

Valencia Portakal

Temiz

70

Hüseyin Kavaz

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

71

Feray Tokerli

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

72

Ayten K. Öztoygar

Yayla

Domates

Temiz

73

Ulus Kızılyürek

Yuvacık

Mor Lahana

Temiz

74

Ulus Kızılyürek

Yuvacık

Maydanoz

Temiz

75

Ulus Kızılyürek

Kalkanlı

Enginar

Temiz

76

Güneş Kabaran

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

77

Yücel Asya

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

78

Bulut Ekici

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

79

Münever İneci

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

80

Aynur Baş

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

81

Şerife G. Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

82

Okan Oranlı

İskele

Enginar

Temiz

83

Mehmet Ekenleroğlu

Sınırüstü

Enginar

Temiz

84

Fatma Sesigüzel

Sınırüstü

Enginar

Temiz

85

Erdoğan Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

86

Salih Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

87

Şebnem Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

88

Erdoğan Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

89

Sadık Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

90

Salih Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

91

Abide Kuşaf

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

92

Meryem Kuşaf

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

93

Ahmet Özdemir

Tatlısu

Fasulye

İmha

94

Ozan Bozkoyun

Tatlısu

Fasulye

Temiz

                  

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