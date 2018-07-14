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6 saat elektrik kesintisi olacak

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6 saat elektrik kesintisi olacak
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviye proje çalışması nedeniyle yarın Dikmen, Boğazköy ve çevresindeki bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 10.00-16.00 saatleri ararasıdaki kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:
“Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa – Girne anayolu Boğaz kavşağı bölgesi ve Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi, Ağırdağ, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker bölgesi”

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