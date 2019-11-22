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6 gün sonra soruşturma

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Rum Polis Müdürü, KKTC bayrağının yakılması olayının araştırılması talimatını verdi

6 gün sonra soruşturma

Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihalidis, aşırı sağcı ELAM örgütünün Güney Lefkoşa’da gerçekleştirdiği gösteride KKTC bayrağı yakılması olayının araştırılmakta olduğunu açıkladı.

Olayın üzerinden 6 gün geçtikten sonra Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis'ten açıklama geldi.

 Lefkoşa’daki Rum Polis Müdürlüğü’nü ziyarete giden Mihailidis, KKTC bayrağının yakılması olayının araştırılması talimatını verdiğini söyledi. Mihailidis, “Olay ciddi bir olay. Titizlikle araştırılacak. Araştırmanın sonucu göreceğiz” dedi.

Güney Kıbrıs'ta Türklere karşı ırkçı saldırılarıyla bilinen ELAM örgütü, 15 Kasım'da KKTC bayrağı yakmıştı. Türkiye ve KKTC, bayrak yakma olayına sert tepki göstermişti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs'tan yaşananlarla ilgili açıklama gelmemesini, 'hayra alemet değil' diye değerlendirmişti.

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