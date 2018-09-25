6 bin dönümlük tarımsal alana takviye su verilecek

Türkiye’den temin edilen zirai su bölgeye ulaşıncaya kadar olan süreçte üreticiye takviye maksatlı sulama suyu verileceğine işaret eden Yılmaz, sisteme alınan suyun bugün itibarıyla Kumköy Tesisleri’nden yaklaşık 6 bin dönümlük tarımsal alana verilmeye başlandığını açıkladı

Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife Yılmaz, Güzelyurt Merkezi Sulama Pilot projesi olarak adlandırdıkları proje hakkında teknik bilgiler verdi.

Projenin envanter çalışmalarının 3 ekiple yapıldığına işaret eden Yılmaz, ekiplerin tarımsal plantasyon bölgelerinin belirlenmesi ardından mevcut sulama şebekesini detaylı bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Projeye katkı koyanlara değinerek, teşekkür eden Yılmaz, yaklaşık yüzde 90’ı tamamlanan geçmişte Lefkoşa ve Gazimağusa’ya içme ve kullanma suyu sağlamak üzere çalıştırılan, ancak Türkiye’den suyun kullanılmaya başlaması ile devre dışı kalan Kumköy Sulama Tesisleri’nin yeniden düzenlendiğini anlattı.

YEREL KAYNAK KUYULARIYLA SAATTE 350 M3’LE SİSTEME ENTEGRE SAĞLANDI

Kumköy tesislerinde bulunan 3 deponun toplam kapasitesinin 22 bin 500 metre küp olduğunu aktaran Yılmaz, 10 kuyunun işleme konduğunu ve yerel kaynak kuyularının kullanılarak saatte 350 metreküple sisteme entegre sağlandığını söyledi.

Türkiye’den temin edilen zirai su bölgeye ulaşıncaya kadar olan süreçte üreticiye takviye maksatlı sulama suyu verileceğine işaret eden Yılmaz, sisteme alınan suyun bugün itibarıyla Kumköy Tesisleri’nden yaklaşık 6 bin dönümlük tarımsal alana verilmeye başlandığını kaydetti.

Bin 800 metre uzunluğunda boru hattı döşenerek, 4 noktaya bağlantı yapıldığını ifade eden Yılmaz, bu kapsam içerisinde Aydınköy 190. sulama birliği, Yayla sulama birliği (2 bağlantı), 116 sulama birliği (Vakıflar) (2 bağlantı), Tarım Dairesi Çiftliklerinin yer aldığını vurguladı.

SU ROTASYONLU OLARAK VERİLECEK…

İlk aşamada olan bu arazilere takviye suyun rotasyonlu olarak hazırlanan çizelgeye uygun olarak verileceğine dikkat çeken Yılmaz, projenin ikinci aşaması için, 3 bin 200 metre uzunluğunda boru hattı döşenmesine devam edilirken, 6 noktaya bağlantı yapılacağını belirtti.



Yılmaz, böylece, yaklaşık 2 bin dönüm tarımsal alanın takviye amaçlı suya kavuşacağına işaret ederek, “Hatların döşenmesi tamamlandıktan sonra yeni alanlar sisteme dahil edilecek. İkinci aşama çerçevesinde 310. Sulama Birliği, 269. Sulama Birliği, 7. Sulama Birliği, 25. Sulama Birliği, 70. Sulama Birliği ve 82. Sulama Birliği’ne takviye su sağlanacak” dedi.



İKİNCİ AŞAMAYLA BİN 181 DÖNÜMLÜK TARIMSAL ARAZİYE TAKVİYE SU VERİLECEK



İkinci aşamanın siteme dahil edilmesi ile birlikte, toplamda 8 bin 181 dönümlük tarımsal araziye takviye suyun, yerel kaynaklar kullanılarak iletilmiş olacağını vurgulayan Yılmaz, proje kapsamında döşenen boru güzergâhları üzerindeki birliklere kademeli olarak su bağlantısı yapılmaya devam edileceğini, sistem ağının Aşağı Bostancı’ya kadar önümüzdeki sulama sezonu öncesinde ulaşacağını anlattı.



Yerel kaynağın artırılması ile sistem ağı daha geniş bir alana yayılacak ve gelecek sulama sezonu öncesinde Aşağı Bostancı’ya kadar su ulaşacak.



İkinci etap projede, 10 bin metre uzunluğunda yeni boru hattı döşenip bağlantılar yapılarak, yaklaşık 3 bin 500 dönüme daha takviye amaçlı su verilmesinin planlandığına işaret eden Yılmaz, yerel kaynaklardan elde edilen su, bölgeye takviye amaçlı verilirken, kaynakların artırılması için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Yılmaz, Türkiye’den gelen suyun, içme ve kullanma amaçlı olarak dağıtıldığı şebekeden, içme suyu dağıtım sistemini etkilemeyecek şekilde, saatte 800 m3 sabit debi ile su alınarak sulama şebekesine aktarılmasına ilişkin çalışmaların da hızla devam ettiğini belirterek, çalışmanın tamamlanmasıyla, bölgede yaklaşık 18 bin dönümlük tarımsal üretim alanının, Türkiye'den temin edilen suyla doğrudan sulanabilir hale getirilmiş olacağına işaret etti.