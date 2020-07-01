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6 aydır ek mesailer ödenmiyor

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6 aydır ek mesailer ödenmiyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen), Covid 19 pandemisi nedeniyle ülke genelinde sıkıntılar devam ederken, kamu görevinde çalışan memurların 6 ayı aşan bir süredir ek mesailerinin ödenmediğini, ödeneceği konusunda her hangi bir açıklama yapılmadığını savundu.  

Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, 7/1979 Kamu Görevlileri Yasanın 27. maddesinin (4). Fıkrasında “Ek çalışma ücret dışında herhangi bir yolla karşılanamaz ve en geç bir ay içinde ödenir” denilmesine rağmen 6 aydır ödenmesi konusunda hiçbir duyarlılık gösterilmediği gibi, ne zaman ödeneceği konusunda bugüne kadar bir bilgi verilmediği kaydedildi. 

Açıklamada, ilgili kurumların duyarsızlıklarının devam etmesi durumunda çalışanların “ek mesaiye gitmeme” kararlılığında olduğu ve yasal zeminde grev dahil her türlü eylemin yapılacağı ifade edildi. 

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