58 ihtiyar heyeti üyeliği için 23 Haziran’da ara seçim yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran Ara Seçim sürecinin bugün başladığını duyurdu.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke ilçelerinde boş bulunan toplam 58 ihtiyar heyeti üyeliği için 23 Haziran’da ara seçim yapılması amacıyla Cumhuriyet Meclisi 15 Nisan’da seçim kararı almıştı.

YSK’nın duyurusuna göre, Lefkoşa ilçesinde 7, Gazimağusa ilçesinde 11, Girne ilçesinde 28, İskele ilçesinde 10 ve Lefke ilçesinde de 2 ihtiyar heyeti üyeliği için bu bölgelerde oturan vatandaşlar, 23 Haziran Pazar günü oy kullanacak.

Ara seçim yapılacak bölgeler ve seçilecek ihtiyar heyeti üyelerinin sayısı şöyle:

“Lefkoşa İlçesi: Değirmenlik/Erdemli bir ihtiyar heyeti üyeliği, Değirmenlik/Mehmetçik Mahallesi iki ihtiyar heyeti üyeliği, Lefkoşa/Arabahmet Mahallesi iki ihtiyar heyeti üyeliği, Lefkoşa/Selimiye Mahallesi iki ihtiyar heyeti üyeliği.

Gazimağusa İlçesi: Beyarmudu/Köprülü bir ihtiyar heyeti üyeliği, Geçitkale/Mallıdağ iki ihtiyar heyeti üyeliği, İnönü bir ihtiyar heyeti üyeliği, Sedarlı/Tirmen bir ihtiyar heyeti üyeliği, Tatlısu/Yalı Mahallesi dört ihtiyar heyeti üyeliği, Yeniboğaziçi/Yıldırım bir ihtiyar heyeti üyeliği, Gazimağusa/Baykal Mahallesi bir ihtiyar heyeti üyeliği.

Girne İlçesi: Alsancak/Ilgaz iki ihtiyar heyeti üyeliği, Dikmen/Akçiçek iki ihtiyar heyeti üyeliği, Dikmen/Kömürcü bir ihtiyar heyeti üyeliği, Dikmen/Şirinevler bir ihtiyar heyeti üyeliği, Girne/Aşağı Girne Mahallesi bir ihtiyar heyeti üyeliği, Girne/Edremit Mahallesi bir ihtiyar heyeti üyeliği, Girne Karakum Mahallesi bir ihtiyar heyeti üyeliği, Girne/Karaman Mahallesi iki ihtiyar heyeti üyeliği, Girne/Zeytinlik Kesimi dört ihtiyar heyeti üyeliği, Girne/ Zeytinlik Köy dört ihtiyar heyeti üyeliği, Lapta/Adatepe iki ihtiyar heyeti üyeliği, Lapta/Alemdağ dört ihtiyar heyeti üyeliği, Lapta/Kocatepe Mahallesi bir ihtiyar heyeti üyeliği, Lapta Türk Mahallesi bir ihtiyar heyeti üyeliği, Lapta/Yavuz Mahallesi bir ihtiyar heyeti üyeliği.

İskele İlçesi: Büyükkonuk/Sazlıköy bir ihtiyar heyeti üyeliği, Büyükkonuk/Zeybekköy iki ihtiyar heyeti üyeliği, Dipkarpaz Ersin Paşa Mahallesi üç ihtiyar heyeti üyeliği, Dipkarpaz/Sancarpaşa Mahallesi üç ihtiyar heyeti üyeliği, İskele/Ağıllar bir ihtiyar heyeti üyeliği.

Lefke İlçesi: Lefke/Gemikonağı Mahallesi iki ihtiyar heyeti üyeliği.”

YSK seçim takvimini de bugün açıklayacak.

KKTC’de son yerel seçim 24 Haziran 2018’de yapılmıştı.