56 yıldır kanayan yara

Poli’de 14 Şubat 1964’te öldürülen ve cesedi bir daha bulunamayan Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi’nin şehit milletvekili Cengiz Ratip, ölüm yıldönümünde anıldı. Ratip’in kızı Pilli, “Babamızın gömü yerinin bilinmemesi, dua edebileceğimiz bir mezarının bile bulunmaması halen kanayan bir yara” dedi

Türk Cemaat Meclisi Üyesi ilk Şehit Milletvekili Cengiz Ratip, 56’ncı ölüm yıl dönümünde dün Cumhuriyet Meclisi Kütüphanesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Emine Pilli, hiç görmediği babasının çalışma arkadaşları tarafından dürüst, vatansever ve yardımsever bir kişilik olarak tanımlandığını söyledi.

Pilli şöyle devam etti:

“Babamızın gömü yerinin bilinmemesi, ziyaret ve dua edebileceğimiz bir mezarının bile bulunmaması ailem için halen kanayan bir yara teşkil etmektedir. Babamın Türk Cemaat Meclisi üyesi olduğu ve dokunulmazlığı bulunduğu bir dönemde Rumlar tarafından öldürülmesinin, Rum Yönetimini zora sokacağı açıkça görüldüğü için gömü yerinin birkaç defa değiştirildiğine dair duyumlar almaktayız.”

Emine Pilli, babasının gömü yerini bilen ya da bu konuda duyum almış olanları insaniyet adına Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bilgi vermeye çağırdı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan Şehit Cengiz Ratip’i anmanın görevleri olduğunu dile getirdi.

Uluçay, Şehit Cemaat Meclisi üyesi Ratip’in, Kıbrıs Türk ve Rum halklarına barışçı tavırlarıyla yardım eden birisi olduğunu belirterek, gömü yerini bilenlerin bilgi vermesini istedi.

Meclis Başkanı Uluçay, “Bugün onun bizlere bıraktığı değerleri ileriye taşıyoruz, onun değerleriyle Kıbrıs Türkü’nün onurlu mücadelesini taçlandıracağız” ifadelerini de kullandı.

CENGİZ RATİP KİMDİR?

Cengiz Ratip, 1931’de Baf kazasına bağlı Karaağaç köyünde doğdu. Lefkoşa İslam Lisesi mezunu olup, Limni Maden Şirketi’nde ambar emini olarak çalıştı.

10 Eylül 1961 tarihinde Türk Cemaat Meclisinde milletvekili olarak göreve başladı.

Ratip, 1964’te Erenköy’deki mücahitlerin, esir düşen komutanlarını kurtarmak amacıyla rehin aldıkları iki otobüs sivil Rumun serbest bırakılmasına aracılık etmiş ve ancak iki gün sonra Rumların Türk evlerini yıktığı haberi üzerine gittiği Poli çarşısında, diğer bir varoluş mücadelesi kahramanı öğretmen Turgut Sıtkı’yla birlikte vurularak katledilmişti. Ratip ile Turgut’un cenazeleri o günden beri kayıp ve nereye gömüldükleri hala bulunamadı.

Türk Cemaat Meclisi’nin tek şehit Üyesi Cengiz Ratip’in adı 14 Şubat 2009 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Kütüphanesine verildi. Ratip, evli ve 4 çocuk babasıydı.