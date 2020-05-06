KKTC vatandaşı dışında ülkeye girişlere izin verilmemesi yönünde Bakanlar Kurulu kararı olmasına rağmen dün sabah Mağusa Limanı’na Mersin’den asker aileleri dahil 53 kişinin girişine izin verildi

KKTC vatandaşı dışında ülkeye girişlere izin verilmemesi yönünde Bakanlar Kurulu kararı olmasına rağmen bu sabah Mağusa Limanı’na Mersin’den asker aileleri dahil 53 kişinin girişine izin verildi

Ülkeye KKTC vatandaşı dışında girişlere izin verilmemesi yönünde Bakanlar Kurulu kararı olmasına rağmen bu sabah Mağusa Limanı’na Mersin’den asker aileleri dahil 53 kişinin girişine izin verildi.

Mağusa Limanı’na bu sabah Mersin’den aileleri ile birlikte gelen 30 asker, 8 kombaycı ve 15 TC Devlet Su İşleri çalışanı adaya giriş yaptı.

Mağusa Limanı’nda Sağlık Bakanlığı’na ait personel ve polis giriş işlemleri sırasında hazır beklerken 23 kişi Malpas’ta karantinaya alındı.

23 kişinin Malpas’ta, 30 asker ailesinin ise Güzelyurt’ta KYK Öğrenci Yurdu’na karantinaya alındığı açıklandı.

Öte yandan asker ve ailelerinin gelişiyle ilgili Sağlık Bakanlığı’na önceden bilgi verilmediği öğrenildi.

Askeri yetkililer tarafından tüm işlemlerin yürütüleceği kaydedilirken Sağlık Bakanlığı’nın bu kişilere müdahale edemediği belirtildi. Asker yakınlarının gelişlerinin devam edeceği ve bu sayının toplamda 170’e ulaşacağı kaydedildi.