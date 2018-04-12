52 askeri bölgede kayıplar için kazı yapıldı

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyesi Küçük, komitenin çalışmalarına başladığı günden bugüne kadarki sürede, tüm ada çapında toplam 52 askeri bölgede kazı gerçekleştirdiğini belirterek 2017 yılında da 2 bölgede daha kazı yapma talebinde bulunduklarını ve bu taleplerine olumlu yanıt verildiğini ifade etti

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, askeri bölgelerde kayıp arama çalışmalarının sürdüğünü ve yeni kazılar için izin talebinde bulunmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Küçük’ün Rum Haber Ajansı’na (KİPE) kayıp kazıları konusunda yaptığı açıklamalara yer verdi.

Gazetenin “Kayıp Şahıslar Komitesi Askeri Bölgelerdeki Araştırmalarını Genişletiyor” başlıklı haberine göre, Küçük, “Askeri bölgelerde 2019 yılında yeni kazılar yapılabilmesi için izin istemeye hazırlandıklarını” söyledi.

Küçük, komitenin çalışmalarına başladığı günden bugüne kadarki sürede, tüm ada çapında toplam 52 askeri bölgede kazı gerçekleştirdiğini belirterek 2017 yılında da 2 bölgede daha kazı yapma talebinde bulunduklarını ve bu taleplerine olumlu yanıt verildiğini ifade etti.

“2018 yılında on noktadaki kazı çalışmalarını tamamlayacaklarını” vurgulayan Küçük, “Her iki tarafın bürolarının yeni bir kazı alanı listesi üzerinde çalıştıklarını ve 2019 yılında askeri bölgelerde yeni kazı izni taleplerinde bulunacaklarını” belirtti.

Küçük, “Güney Kıbrıs’ta da bu tür iki bölgede kazı iznimiz var” şeklinde konuştu.

Kayıpların gömü yerlerinin tespiti için her iki taraftan gelecek ihbarların büyük önem taşıdığını, zamanın ise karşılarındaki en büyük sorun olduğunu ifade eden Küçük, komitenin her iki liderin de desteğini aldığını ve bunun da güvenin inşasına büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Küçük, ayrıca, Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün, adadaki insanların hayatına olacağı gibi, komitenin çalışmalarına da olumlu katkı yapacağını sözlerine ekledi.

Diğer gazeteler ise Küçük’ün açıklamalarını şu başlıklarla yansıttı:

Politis, “Kayıp Şahıslar Komitesi’nden 2019 Yılında Askeri Bölgelerde Yeni Kazılar”; Fileleftheros, “Yeni Kazılar İçin İzin – Gülden Küçük Komitenin 2019 Yılında Askeri Bölgelerde İzin Almayı Beklediğini Söyledi – ‘Önceliğimiz İnsani Konular’ ”; Haravgi: “Komite 2019’da Askeri Bölgelerde Yeni Kazılar Bekliyor”.