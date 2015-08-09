Erenköy’e çıkma nedenlerinin köy halkına yardım etmek olduğunun altını çizen Gürsel İnsel “Önce bölge halkını silahlandırıp cephane ikmali yapmak istedik, ardından da köylüleri...

Erenköy’e çıkma nedenlerinin köy halkına yardım etmek olduğunun altını çizen Gürsel İnsel “Önce bölge halkını silahlandırıp cephane ikmali yapmak istedik, ardından da köylüleri bilinçlendirdik ve silah kullandırdık” dedi

“500 talebe ve 500 köylü, 20 km orman içinde kendimizi savunmaya aldık. Onlar ise komando birliği, topçu, tank, zırhlı birliği karşımızdaydılar. Otobüslerle Erenköy cephelerine toplanıp, talebelerin denize dökülüşünü, Akdeniz’e dökülüşünü izleyeceklerdi”

Fehime ALASYA

Rumlarla iç içe geçen ve tahta kılıçlardan yapılan savaş oyunlarından çıkıp, kendini Erenköy Direnişi içerisinde gerçek savaşta bulan Gürsel İnsel, geçmiş yıllardan hafızasına kazınan anılarını HALKIN SESİ okuyucularına anlattı. “Çocukluğumuzda da Rumlarla iç içe yaşıyor, oyunlar oynuyorduk, tahta kılıçlarla savaş yapıyorduk...” diyerek çocukluk yıllarını yâd eden İnsel’in, Rumlara esir olmaktansa ölmeyi tercih eden her mücahidin, kendisini vurmak için cebinde sakladığı iki mermi ile geçen gençlik yılları…

28 Ocak 1943 tarihinde Güzelyurt’ta doğup, Lefkoşa’da büyüyen, öğrenim gören polis çocuğu Gürsel İnsel, babasının görevi icabı Kıbrıs’ın birçok yerinde ailesiyle birlikte yaşam sürdü. Çocukluk ve gençlik yıllarından kalma hatıralarını anlatan İnsel, ilk günkü heyecan ve coşkusunu kalbinde muhafaza ediyordu.

“HAPŞIRMA NUMARASI YAPTIM VE KURTULDUM”

Ailece Kıbrıs meselesi içerisinde yoğrulduklarını dile getiren Gürsel İnsel, çocukluğundan kalma bir anısını bizimle paylaşıyor. Kıvrak zekâsı ile büyük bir tehlike atlatan İnsel, korku, tedirginlik ve yokluklarla geçen o yılları halen daha unutamamış. İnsel; “Çocukluğumdan kalma bir anım var, henüz daha ortaokul öğrencisiydim, abim bana birisine bırakmak için altı tane mermi verdi, çünkü ondan şüphelenirlerdi, Volkan adlı Türklerin kurduğu yer altı teşkilatının ilk üyelerindendi. Mermileri cebime aldım, yolda giderken korkulan oldu ve İngiliz askerleri benden şüphelendi. Beni durdurdular, tam yoklayacakları sırada, ellerimi havaya kaldırmamı söylediler, çok korkmuştum, elimi cebime attım ve cebimde olan mendil ile mermileri de avuçladım ve ellerimi havaya kaldırdım. Mermileri de bu sırada mendilin içine aldım, hapşırma numarası yaptım ve burnumu mendille temizledim, asker benden iğrenmişti ve beni yanından kovdu, böylece İngilizlere tutuklanmayı ucuz atlattım, kurtuldum. Yani bizler çocukluktan bu meselelerin içinde büyüyenlerdeniz.”

ERENKÖY DİRENİŞİNE ADINI YAZDIRAN ‘BEREKETÇİLER’

Okulda olduğu sürece folklor ve zeybek oyunları öğrenen İnsel, Kıbrıs Türkü’nün ilk milli oyunlar ekibi olan Atatürk Enstitüsü kurucularından. 1962 yılında Ticaret Lisesi’ni bitirip Ege Üniversitesi’nde yüksek öğrenimime devam eden İnsel, Kıbrıs’ta olup bitenlerden de haberdardı. Günlük gazeteler ve haberlerden güncel olayları takip ediyordu. Üniversite yıllarında Türkiye’den Kıbrıs Türkü’nün mücadelesine destek veren İnsel, o yılları anlatıyor: “Hemen hemen her gün Türkiye’nin birçok yerinde mitingler düzenliyor, destek çağrısı yapıyorduk. Mitinglerde de Kıbrıslı olduğumdan ötürü bana söz hakkı tanınıyor ve konuşmalar yapıyordum. Erenköy’e çıkan gruplar içerisinde ben de vardım. Ankara yakınlarında Kıbrıslı Türklerin silah eğitimi gördüğü kamplar vardı, bizler de bu kamplarda eğitim gördük. Talebeler hükümete Kıbrıs’a çıkmaları için çok baskı yaptılar ve bu baskılar neticesinde de eğitimler sonucunda Erenköy’e çıkışımız oldu. Erenköy bölgesine çıkış nedenimiz ise Mansura, Erenköy, Bozdağ, Alevkaya ve Selçuklu köyleri vardı. Bu köylerden de Anamur'a gelen ‘bereketçi’ olarak adlandırılan gençlerimiz vardı. Onlar da Erenköy Direnişi’ne isimlerini yazdırmışlardı, çok büyük emekleri vardı… TMT’nin ihtiyacı olan silahları bereketçiler buradan alıyorlardı. Mesafe de yakındı Esentepe’den Erenköy’e sandal ile gelip giderlerdi.

“BİZ ERENKÖY’DE SİLAHI KULLANAN İLK İNSANLAR OLMADIK”

Erenköy’e çıkma nedenlerinin köy halkına yardım etmek olduğunun altını çizen Gürsel İnsel, Erenköy anılarını anlatmaya şöyle devam ediyor: “Bu vesile ile 500’e yakın öğrenci Erenköy’e çıktı. Bizim adaya gizlice çıkış nedenimiz savunma ihtiyacı olan halka yardım içindi. Önce bölge halkını silahlandırıp cephane ikmali yapmak istedik, ardından da köylüleri bilinçlendirdik ve silah kullandırdık. Biz Erenköy’de silahı kullanan ilk insanlar olmadık, köylüleri eğitiyorduk.”

“ERENKÖY CEPHELERİNE TOPLANIP, TALEBELERİN DENİZE DÖKÜLÜŞÜNÜ İZLEYECEKLERDİ”

İnsel anlatmaya devam ediyor: “Veteriner, öğretmen, tüm fakültelerden arkadaşlarımız vardı. Veteriner bir arkadaşımız vardı, kanadından yaralı bir kuş buldu ve o kuşu tedavi ederken Barış Gücü askeri yanına yaklaşıp onu izledi. Türk askeri kuşu iyileştirdi ve uçurdu, Barış Gücü askeri sordu ‘sen ne biçim bir komandosun?’ dedi. Türk askeri de ‘ben veteriner fakültesinde okuyorum, veterinerim’ dedi. Ve Barış Gücü bu insanların asker değil de okuyan talebeler olduğunu öğrendiler. 500 talebe ve 500 köylü, 20 km orman içinde kendimizi savunmaya aldık. Onlar ise komando birliği, topçu, tank, zırhlı birliği karşımızdaydılar. Basından duyuyorduk, otobüslerle Erenköy cephelerine toplanıp, talebelerin denize dökülüşünü, Akdeniz’e dökülüşünü izleyeceklerdi.

Çok mücadele verdik ve kazandık. 8 Ağustos 1964’te Türk Hava Kuvvetleri’nden gelen hava desteği ile kurtulduk. Önce ihtar uçuşu yapıyor ardından köyleri bombalıyor. Herkes kendisi için ikişer mermi ayırmıştı, hava desteği gelmezse Rum’a esir olmaktansa kendini öldürecekti. Köy çıkışlarında nöbet bekliyor, camide yemek yiyorduk. Caminin mihrabın üzerinde yunan uçağının roketinin açtığı delikti. O caminin içinde yemek yiyorduk. Yemekhane olmuştu orası.”

Erenköy mücahitlerinden Gürsel İnsel, tüm bu anıların anlatılıp nesillerden nesillere aktarılmasından yana... Anılarını HALKIN SESİ okurları ile paylaşan İnsel, bunun yapılması için siyasilerin kendilerine fırsat tanımadığını dile getirdi.

Gürsel İnsel

Köy camisinde yemek yerken bir anı. Fotoğrafta duvar üzerinde görülen delik saldırı sonucu oluşmuştu

İnsel, Erenköy girişinde nöbet beklerken

İnsel'in 31 Aralık 1963 yılında İzmir'de yapılan miting konuşması.