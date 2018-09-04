50 bin kişi kaosa sürüklendi

Arpa zammının çekilmesini ve süt fiyatlarının düzenlenmesini isteyen hayvan üreticileri, yarın Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak. Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları, 5 bin hayvancı ve 50 bin kişinin kaosa sürüklendiğini belirtti

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Küçükbaş Hayvancılar Birliği Arpa fiyatlarına yapılan zammın geri çekilmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle yarın 10.00’da Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak.

Hayvancı Birlikleri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın süt fiyatlarıyla ilgili açıklamasının yanlış ve yanıltıcı rakamlar içerdiğini bildirerek, arpaya yapılan %145 zammın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Hayvancılar Birliği başkanı Mustafa Naimoğulları, dün Birlik merkezinde düzenlediği basın toplantısında hükümetin süt fiyatlarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi, çarşamba günü yapılacak araçlı eylemin şeklini açıkladı ve arpaya yapılan zammın geri alınmasını talep etti.

Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada soğuk inek sütünün litresinin eski fiyatının 1.61 değil 1.91 olduğunu, soğutulmuş inek sütünün 1.54 değil 1.84 olduğunu, açık inek sütünün eski fiyatının 1.47 değil 1.73 TL olduğunu kaydetti ve koyun ve keçi sütü fiyatlarında da yanıltıcı ve yanlış bilgi verildiğine işaret etti.

Hayvancının ödeneceği gerçek süt fiyatlarını açıklayan Naimoğulları, soğuk inek sütünün 2.40, soğutulmuş inek sütünün 2.30 ve açık inek sütünün 2.20 krş/lt. den ödeneceğini kaydetti.

Çarşamba günü eylemde dile getireceği taleplerini açıklayan Naimoğluları, arpaya yapılan %145 zammın geri çekilmesi ve maksimum %20 zam yapılıp krizin büyümesine engel olunması gerektiğini söyledi.

Süt fiyatlarının minimum 1 litre sütün 1.5 kg. yem alabilecek oranda dengelenmesi gerektiğini ifade eden Naimoğulları, küçükbaş hayvan üreticisine verilen hibe arpa desteğininse artırılmasının şart olduğunu belirtti.

Naimoğulları kaba otta en az 20 bin ton balyanın üreticiye desteklenerek 50 krş/kg. geçmeyecek şekilde verilmesi gerektiğini de söyledi.

“Bu bir direniştir; ya bu topraklarda var olacağız ya da tükenip, hayvanları da satıp, göç edip, tek tek yok olacağız… Biz ekmek ve gelecek derdindeyiz” ifadelerini kullanan Naimoğluları, elektriğe, akaryakıta, yeme ve hammaddeye yapılan zamların ardından sektörden ekmek yiyen 5 bin hayvancı ve 50 bin kişinin kaosa sürüklendiğini ifade etti.

Naimoğulları, çarşamba günkü eylemde hem üreticinin hem halkın ve tüketicinin de sesi olarak ses getireceklerini belirtti ve eylemin saat 10.00’da Hamitköy ve Gönyeli çemberlerinde üreticilerin toplanarak, oradan Kıbrıs gazetesi önünde birleşip şehir içine hareket etmesiyle devam edeceğini açıkladı.

