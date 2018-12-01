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5 bin 500 engelli var

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Ülkede yaşayan 5 bin 500’ü aşkın engelli olduğu açıklandı

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5 bin 500 engelli var
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Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nü bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlayacağını duyurdu.
Federasyon yaptığı açıklamada, 15-16 Mayıs Engelliler Haftasına ek olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nün de çeşitli etkinliklerle kutlanarak kamuoyu yaratılmasının engelliler açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Birleşmiş Milletler kararıyla bu yıl 24’üncüsü kutlanacak günün esas amacının engellilerin sesini biraz daha yükseltmesine olanak sağlamak, var olan sosyal ve ekonomik sorunların dile getirilmesinde yardımcı olmak ve devlet yetkililerinin dikkatlerinin çekilmesini sağlamak olduğu kaydedildi.
Federasyon açıklamasında, gün dolayısıyla engelli-engelsiz dayanışmasının doruk noktasına çıkartılıp halkla bütünleşme sağlanmasının planlandığı ifade edilerek, Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nün ülkede yaşayan 5 bin 500’ü aşkın engelliye kutlu ve mutlu olması dilendi.
 

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