45 yıl önce savaştılar şimdi en iyi dostlar

Kıbrıslı Türk Fethi Akıncı ve Kıbrıslı Rum Yannis Maratheftis, 1974’te karşı karşıya gelmiş ve Maratheftis, Akıncı’nın açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Ancak bu ikili 10 yıldır çok iyi aile dostu olmayı başardı

İki genç asker olarak savaşta karşı karşıya gelen ve biri yaralanan ancak şimdi dostluklarıyla örnek oluşturan Kıbrıslı Türk Fethi Akıncı ve Kıbrıslı Rum Yannis Maratheftis dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, savaşta karşı karşıya gelen Kıbrıslı Türk Fethi Akıncı ile Kıbrıslı Rum Yannis Maratheftis’i kabul etti.

Yannis Maratheftis, savaşta Fethi Akıncı’nın açtığı ateş sonucu yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta geçmişte yeterince acı çekildiğini belirterek, "Fethi Akıncı ve Yannis Maratheftis örneğinde olduğu gibi her iki halkın barışması, eşitlik ve güvenlik içinde yeni bir gelecek inşa etmesi, yeni kuşaklar için en büyük sorumluluktur" dedi.

“10 YILDIR ÇOK İYİ AİLE DOSTU”

Konuyla ilgili yazılan kitaplar sayesinde birbirleri ile buluşan Fethi Akıncı ve Yannis Maratheftis, 10 yıldır çok iyi aile dostu olduklarını ifade ettiler. Kabulde, konuyu yazdığı kitapla gündeme getiren Kıbrıslı Rum yazar Panikos Neocleous da hazır bulundu.

“SAVAŞTA KARŞI KARŞIYA GELDİLER, ŞİMDİ İKİ DOST OLARAK BURADALAR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede şöyle konuştu:

"İki genç asker olarak savaşta karşı karşıya gelen Fethi Akıncı ve Yannis Maratheftis bugün iki dost olarak buradalar. Bu dostluk Kıbrıs’ta bundan sonra yaşanması gerekenler hakkında iyi bir örnek oluşturmaktadır. Savaşlar kan ve gözyaşı demektir. Barış ise sevgi ve dostluktur. Her iki taraf için savaşta kaybedilecek çok şey, barışta ise kazanılacak daha çok şey vardır. Ben Kıbrıs’ta geçmişte yeterince acılar çekildiğine inanıyorum.

Fethi Akıncı ve Yannis Maratheftis örneğinde olduğu gibi her iki halkın barışması, eşitlik ve güvenlik içinde yeni bir gelecek inşa etmesi, yeni kuşaklar için en büyük sorumluluktur. Bunun için hepimiz var gücümüzle çalışmalıyız."