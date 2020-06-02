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45 gün geçti, pandemi hastanesi nerede?

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Dr. Bülent Dizdarlı,,salgın sürecinde Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin pandemi hastanesi yapılacağıyla ilgili açıklamasının ardından 45 gün geçtiğini ancak, Bakanlar Kurulu’nun ısrarla kaynak yaratmadığını söyledi

45 gün geçti, pandemi hastanesi nerede?

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı,,salgın sürecinde Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin pandemi hastanesi yapılacağıyla ilgili açıklamasının ardından 45 gün geçtiğini ancak, Bakanlar Kurulu’nun ısrarla kaynak yaratmadığını söyledi.

Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıbrıs’ın güneyini örnek göstererek, orada sadece turistlere özel 100 yataklı pandemi hastanesi kurulduğunu ‘gıpta ile öğrendiğini’ belirtti.

Dizdarlı, paylaşımında şöyle dedi:

 “45’ci gün doldu. Dr Ali Pilli'nin bir pandemi hastanesi için adeta yırtındığı ama bakanlar kurulunun ısrarla kaynak yaratmadığı bilgisine sahibim. Bu esnada güney Kıbrıs'ta sadece turistlere özel 100 yataklı pandemi hastanesi kurulduğunu gıpta ile öğrenmiş bulunmaktayım.” dedi.

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