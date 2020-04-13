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449 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

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GEÇEN HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 449 KİŞİ, YASAĞA RAĞMEN AÇIK 12 İŞYERİNİN İŞLETMECİLERİ VE KARANTİNA KURALLARINI İHLAL EDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

449 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 449 kişi ile yasağa rağmen açık olan 12 işyerinin işletmecileri yanında karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi tutuklandı.

Polis, koronavirüs salgını nedeniyle önlemler çerçevesinde alınan kararları ihlal edenlerle ilgili bir haftalık verileri açıkladı. Yasak ihlalleri 127 vaka ile en fazla Gazimağusa bölgesinde yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında 6-13 Nisan sabah saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 315 kişinin kısmi, 134 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 449 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 12 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu ve 2 kişinin ise karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan, 12 -13 Nisan sabah saat 06.00’ya kadarki sürede ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde ise 58 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 79 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin karantina kurlarına uymadığı tespit edildi. Söz konusu kişiler de tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

EN FAZLA İHLAL GAZİMAĞUSA BÖLGESİNDE

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bölgelere göre dağılımı şöyle:

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