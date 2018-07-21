banner107
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
61 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
31 0
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
310 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
61 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
55 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
73 0
Karting heyecanı başlıyor
Karting heyecanı başlıyor
53 0
Burcunuza göre ideal yaz tatili
Burcunuza göre ideal yaz tatili
102 0
banner82
banner147

44. Yıl coşkusu

banner27

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, ülkenin dört bir yanında törenlerle kutlandı. Kutlamaların merkezi olan Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda büyük coşku vardı

44. Yıl coşkusu
banner137

Türk Yıldızları’nın Girne’deki gösterisi ise vatandaşların yine nefeslerini kesti.

Ülkenin her yanından Girne’ye akın eden binlerce vatandaş, sahilleri, hatta bölgedeki apartmanların üstünü doldurdu

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.