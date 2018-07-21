44. Yıl coşkusu

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, ülkenin dört bir yanında törenlerle kutlandı. Kutlamaların merkezi olan Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda büyük coşku vardı

Türk Yıldızları’nın Girne’deki gösterisi ise vatandaşların yine nefeslerini kesti. Ülkenin her yanından Girne’ye akın eden binlerce vatandaş, sahilleri, hatta bölgedeki apartmanların üstünü doldurdu