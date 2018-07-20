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44. yıl coşkusu

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20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 44. yıldönümü, bugün tüm ilçelerde düzenlenecek törenler ve etkinliklerle kutlanıyor

44. yıl coşkusu
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20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 44. yıldönümü, bugün başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde düzenlenecek törenler ve etkinliklerle kutlanacak.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla başta başkent Lefkoşa olmak üzere Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerinde kutlama törenleri düzenlenecek.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri dün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den yaptığını konuşmayla başladı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte bu akşam saat 20.00’de de Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verecek.
Bugün ise törenler saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde başlayacak.
Tören çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, anıt özel defterinin imzalanmasıyla tamamlanacak.
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni de saat 09.30’da gerçekleştirilecek.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla bugün saat 08.50’de Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de kutlama töreni yapılacak.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da, İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 18.00’de yapılacak.

20 Temmuz için Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören saat 08.20’de Alsancak’ta Yavuz Çıkarma Plajı’nda düzenlenecek.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 15.30’da başlayacak.

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde saat 17.30’da başlayacak.

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

20 Temmuz için Lefke’de de iki tören düzenlenecek. İlk tören saat 08.30’da  Lefke Şehitliği’nde yapılacak. Şehitlikteki törenin hemen ardından ikinci tören 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

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