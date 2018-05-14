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43. yıl gururu

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Kamu-Sen, 43’üncü kuruluş yıldönümü kutladı

43. yıl gururu
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Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) 43’üncü Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen baloda konuşan Metin Atan “Hakları savunan, ülke birlikteliğine katkı sağlayan, sendikal hareketi de bu çizgide yürüten bir anlayışa sahibiz” dedi

Kamu-Sen’in 43’üncü Kuruluş Yılı Dayanışma Balosu nedeniyle Lefkoşa Golden Tulip Otel’de buluşan Kamu-Sen yönetici ve üyeleri, birlik ve beraberlik mesajları vererek bu özel günü coşkuyla kutladılar.

Çok sayıda üye ve davetlinin katıldığı Kamu-Sen’in 43. Kuruluş Yılı Dayanışma Balosu’nda  müzik dinletileri, halk oyunu ekipleri ve ses sanatçıları geceye renk kattı.

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, etkinlikte yaptığı konuşmasında “Demokrasi, doğruluk, dürüstlük ve hak kavramlarını kendimize ilke edindik. Sendika olarak halkın hakkını savunan, ülke birlikteliğine katkı sağlayan, sendikal hareketi de bu çizgide yürüten bir anlayışa sahibiz” dedi.

Konuşmasında Kamu-Sen’in 43 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Atan “Kamu-Sen olarak çalışmalarımızı ülkemizde yaşanan olayları takip ederek yürütürken üyelerimizin hakkını korumayı ve geliştirmeyi kendimize misyon edindik” ifadesini kullandı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, tüm annelerin “Anneler Günü”nü de kutladı.

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