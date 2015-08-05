42 gram Bonzai'ye ikişer yıl hapis

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl arabasında iki gram bonzai bulunan Seyit Dereboylular ve bu olayın ardından yapılan soruşturmada ele geçirilen 40 gram bonzai ile yakalanan Hakan Kalkan, ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldı...

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl arabasında iki gram bonzai bulunan Seyit Dereboylular ve bu olayın ardından yapılan soruşturmada ele geçirilen 40 gram bonzai ile yakalanan Hakan Kalkan, ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda 42 gram Sentetik Cannabionit türü uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf suçlaması ile yargılanan zanlılar Seyit Dereboylular ve Hakan Kalkan suçlu bulunarak 2 yıl hapis cezası ile cezalandırıldılar.

Başkan Ömer Güran, Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı ve Yargıç Alev Ulunay’ın oluşturduğu Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Alev Ulunay okudu. Kararda sanıklar aleyhine ve lehine olan hususlar değerlendirilirken işlemiş oldukları suçların gittikçe artmakta olan ve toplumda artık infial yaratacak dereceye ulaştığına değinildi. Ulunay sanıkların tasarruflarında bulundurdukları uyuşturucu maddeyi paylaşmaktan çekinmediklerine değinerek bu tür olayların toplum sağlığını büyük tehlike içerisine yittiğini söyledi. Tüm bu olgular ışığında sanıkların tasarrufunda bulunan 42 gram ağırlığındaki Sentetik Cannabionit türü uyuşturucu maddenin tehlikeli uyuşturucular kategorisinde olduğunu da göz önünde bulundurarak suçlu bulup mahkum ettikleri zanlıları 2 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.