41 yaşında hayata veda etti

Alsancak’ta sakin 41 yaşındaki Ejder Ertürkler önceki gün akşam üzeri evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Ertürkler’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Alsancak’ta 41 yaşındaki Ejder Ertürkler, kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi
Alsancak’ta sakin 41 yaşındaki Ejder Ertürkler önceki gün akşam üzeri evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Ertürkler’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.