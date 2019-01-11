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41 yaşında hayata veda etti

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Alsancak’ta 41 yaşındaki Ejder Ertürkler, kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi

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41 yaşında hayata veda etti
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Alsancak’ta sakin 41 yaşındaki Ejder Ertürkler önceki gün akşam üzeri evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Ertürkler’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

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