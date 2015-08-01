41 derecede kavurucu sıcaklar bir anda yerini yağmura bıraktı.

Bazı bölgelerde dün yağan yağmur, herkesi şaşırttı Ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak havaya karşın önceki akşam saatlerinde ve dün sabah bazı bölgelerde yağmur yağdı. TAK muhabirinin...

Bazı bölgelerde dün yağan yağmur, herkesi şaşırttı

Ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak havaya karşın önceki akşam saatlerinde ve dün sabah bazı bölgelerde yağmur yağdı.

TAK muhabirinin Meteoroloji Dairesi’nden aldığı bilgiye göre, önceki gün sabah 08.00 ile dün sabah 08.00 arasındaki sürede Yeşilırmak’ta metrekareye 8.9, Akdeniz’de 6, Zafer Burnu’nda 1.2, Taşpınar’da 1, Lefke 0.2, Alevkayası’nda da 0.1kg yağış kaydedildi.

Yağmur, bazı bölgelerde dün de sürdü. Sabah saatlerinde Mağusa bölgesinde yer yer görülen yağmurun ardından, 15.00-17.00 arasında da Ercan’da metrekareye 0.3 kg, Devlet Üretme Çiftlikleri’nde 1 kg yağış ölçüldü.

İlerleyen saatlerde de özellikle kuzey bölgelerde yağış görüleceğini belirten Meteoroloji Dairesi yetkilileri, yağışlı hava kütlesinin bugün öğleden sonra bölgeyi terk etmesini beklediklerini ifade etti.

Hava sıcaklığı 40 derece civarında etkili olmaya devam edecek.