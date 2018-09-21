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400 bin TL’nin sahibi Aptoula oldu

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Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiye talihlisi Emrah Aptoula oldu

400 bin TL’nin sahibi Aptoula oldu
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Devlet Piyangosu’nun 18 Eylül tarihli çekilişinde 400 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi Emrah Aptoula, ödülü önceki gün Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’ndan aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Eylül Devlet Piyangosu çekilişinde,“19402” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyeyi Emrah Aptoula teslim aldı. 
Ailesi ile birlikte ikramiyesini teslim almaya gelen Aptoula, ikramiyeyi ihtiyaçlı olduğu bir zamanda kazandığına dikkat çekerek, insanların umudunu kaybetmeden bilet alması gerektiğini belirtti. Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da kazanana ve ailesine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
 

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