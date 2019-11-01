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40 metrekarede 107 öğretmen

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KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Karaoğulları, Bekirpaşa Lisesi’nde 4 öğretmen eksiği bulunduğunu, öğrencilerin sınava dahi giremeyeceğini kaydetti; okuldaki öğretmenler odası için de “Öğretmenlerin değil oturmaya, ayakta durarak sığmasına imkanı yok” dedi

40 metrekarede 107 öğretmen
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), kamu okullarındaki altyapı ve kadro eksikliklerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla başlattığı okul ziyaretleri çerçevesinde dün İskele Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret etti.

KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Ahmet Karaoğulları, okulda yaptığı açıklamada, Bekirpaşa Lisesi’nde 4 öğretmen eksiği bulunduğunu kaydederek, 2 hafta sonra sınavların başlayacağını, öğrencilerin bu derslerden sınava dahi giremeyeceklerini kaydetti.

Bekirpaşa Lisesi’nin eğitim yılı başında 898 öğrenci ile eğitime başladığını, sayının bugün itibarıyla 930’a ulaştığını belirten Karaoğulları, sınıflardaki öğrenci sayısının 37 kişiye çıktığını vurguladı.

Karaoğulları, okulda 30 tane Türkçe ve İngilizce bilmeyen yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunu belirterek, bu çocuklar için sağlıklı eğitim yapılamadığına dikkat çekti.

Okulda kolej sınıfları ile normal sınıfların bir arada eğitim gördüğünü hatırlatan Karaoğulları, 16 branşta  spor müsabakalarına katılan okulun  spor alanı yokluğu nedeniyle  beden eğitimi derslerinin belediyenin  parkında gerçekleştirildiğini söyledi.

Atölye ve laboratuarların da yetersiz olduğunu söyleyen Karaoğulları, okulda sekreter ve hizmetli eksiği bulunduğunu da sözlerine ekledi. 

Karaoğulları, öğretmenler odasının yetersizliğine dikkat çekerek, “40 metrekarede 107 öğretmen hizmet veriyor. Öğretmenlerin değil oturmaya, ayakta durarak sığmasına imkanı yok… Hükümet duyarsız” dedi.

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