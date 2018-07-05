Mahkumların yeniden topluma kazandırılması amaçlanan proje kapsamında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın onayladığı 9 alanda yaklaşık 40 mahkuma eğitim verilecek

Mahkumların Topluma Kazandırılması ve Meslek Edindirilmesi Projesi için işbirliği protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen törende, Protokole, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Zeki Çeler, Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber imza koydu.

Mahkumların yeniden topluma kazandırılması amaçlanan proje kapsamında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın onayladığı 9 alanda yaklaşık 40 mahkuma eğitim verilecek.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’yla yıllardır devam eden bir işbirliği bulunduğunu ifade ederek, hazırlanan projeyle buna bir yenisinin eklendiğini kaydetti.

Cezaevinde özellikle mahkumların yeniden topluma kazandırılması ve suçlarını çekip, tahliye olduktan sonra toplumda insan onuruna yaraşır şekilde yer edinebilmeleri için faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Baybars, buna bezer başka faaliyetleri de bulunduğunu anımsattı.

21 yaş altı çocuk ve genç suçlular ile cezaevindeki tüm hükümlü ve mahkumların sosyal hayatla bir arada, topluma kazandırılmasına yönelik sanat ve atölye çalışmaları yaptıklarını da söyleyen Baybars, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile imzalanan proje kapsamında 9 alanda, talepte bulunan yaklaşık 40 mahkuma eğitim verileceğini kaydetti.

Cezaevindeki mahkumların rehabilite ve meslek edinmesine yol açacak projenin önemine işaret eden Baybars, böyle bir projeye katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Suçluyu kazıyın, altından insan çıkar” yaklaşımından yola çıkarak, hem sivil toplum örgütlerinin, hem hükümetin aynı duyarlılıkla hareket etmesinin önemine dikkat çeken Baybars, katkı koyan herkese teşekkür etti.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, mahkumların cezalarını tamamlayıp normal hayata döndüklerinde dışlanmasının onları yeninden suça teşvik edeceğini ifade ederek, mahkumlara cezalarını çekerken eğitim verilerek, sosyal hayata hazırlanması halinde mahkumların topluma kazandırılabileceğini söyledi.

Mahkumların cezaevinden çıktıktan sonra hayatlarını idame ettirmelerinin ancak bu yolla mümkün olabileceğini ifade eden Çeler, bakanlık olarak bunu destekleyeceklerini kaydetti.

Özellikle genç ve çocuk suçluların, hükümlülerin eğitilerek topluma kazandırılmasına katkı sağlamak adına üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Çeler, bu protokolün farklı alanlarda da hayata geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çeler, işbirliğinin yerel iş gücüne de katkı sağlayacağına inanç belirterek, mahkumların altın bilezik sahibi olmaları, zanaatla uğraşıp, cezaevinden çıktıklarında iş bulabilmeleri için üzerlerine düşen görevi maddi destek sağlamak adına da yapacaklarını sözlerine ekledi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, bir şekilde bir suça karışmış ve tutuklanmış kişilerin cezaevinde yasalar çerçevesinde cezalarını çekeceklerini, ancak bunun onların insan olma özelliklerini ortadan kaldırmayacağını söyledi.

Özyiğit, bu kişilerin cezalarını çektikten sonra yeniden dönecekleri toplum içinde insanlık onuruna yaraşır şekilde çalışması, kendilerini ailelerini ve sorumlu oldukları kişileri geçindirebilmeleri için iyi, güzel birer meslek sahibi olabilmelerinin en temel arzuları olduğunu vurguladı.

Mahkumların çektikleri cezadan sonra bir daha suç işlememe yetisini de edinmiş olacaklarına inanç belirten Özyiğit, bu doğrultuda kendilerine düşen görevin mahkumları en iyi şekilde eğitmek ve topluma yeniden kazandırmak olduğunu kaydetti.

Bu doğrultuda yapılan işbirliğinin topluma ödevleri olduğunu dile getiren Özyiğit, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

KANBER

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber de, işin özünde insan kaynağının doğru kullanılması olduğuna işaret ederek, odalarının eğitim alanında yaklaşık 7 senedir tecrübelerini paylaştığını kaydetti.

Odalarının, yerel iş gücü ve istihdam olanaklarına beceriyi artırarak katkı koymaya çalıştığına dikkat çeken Kanber, geçmişte mahkumlara benzer eğitimler verdiklerini anımsattı.

Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin İşbaşı Eğitim modelini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın onayladığı programla mahkumlara öğreteceklerini ifade eden Kanber, mahkumları cezaevinden çıktığında topluma sosyal ve ekonomik olarak hizmet eden bireyler olarak kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Toplumda ihtiyaçların bir çoğunun mesleki eğitimle ilgili olduğunu belirten Kanber, beceri gerektiren işlerde yurt dışından yabancı işgücü geldiğini aktardı.

Bu çerçevede bir takım çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kanber, mahkumların cezalarını tamamladıktan sonra kendilerinin üyesi olduğu sektörlerde iş bulmasına yardımcı olmak için bu protokolü bir sosyal sorumluluk olarak görev bildiklerini sözlerine ekledi.