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40 köyde elektrik kesintisi olacak

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40 köyde elektrik kesintisi olacak
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Bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın İskele Geçitkale ve Gazimağusa civarlarında bazı köylerde elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova ve Ağıllar Köylerine elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Müdürlüğü açıklamasında da aynı saatlerde elektriklerin kesik olacağı yerler şöyle sıralandı:
“Akova, Yıldırım, Akova Ağıllar, Cemer Su,  Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan ve İnönü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla köyünün bir bölümü, Turunçlu, Kurudere, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisleri, Gönendere, Tirmen, Tirmen  İçme Suyu Pompası ve  Ergenekon Köyü, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Kanizi Petrol Bölgesi, Çamlıca , Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İstasyonu Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi.”
Çalışmalardan dolayı İskele ve Longbeach Bölgesi’ne ise 08.30-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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