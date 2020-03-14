4'ü Alman 1'i İsviçreli 5 kişinin test sonuçları negatif

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün tetkik yapılan 4'ü Alman 1'i İsviçreli 5 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını, bu sabah itibarıyle KKTC'de yeni koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Bakan Ali Pilli “Dün şüphe üzerine tetkik yapılan 4’ü Alman, 1’i İsviçreli toplam 5 turistin koronavirüs test sonuçları negative çıktı. Bu sabah itibarıyla hastanemize yapılan yeni bir başvuru da yoktur” dedi. Ali Pilli, test sonucu negative çıkan 5 kişinin daha önce gözlem altında tutulanlar arasında olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de daha önce koronavirüs saptanan 4'ü Alman, 1'i KKTC vatandaşı toplam 5 kişinin tedavilerinin sürdüğünü, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Bakan Ali Pilli, halka mecbur olmadıkça 14 gün sokağa çıkmama çağrısını tekrarladı.

Pilli “halkımıızn önümüzdeki 14 gün zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından önemlidir. Bu konuda dikkatli olunması, Sağlık Bakanlığının hizmetlerini daha iyi ve daha hızlı sürdümesine de olanak sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Pilli, 14 gün zaruri durumlar dışında sokağa çıkılmaması, herkesin üzerine düşeni yapması halinde, KKTC’nin, tüm dünyayı etkisi altına alan bu durumu çok az zararla atlatabileeğini de vurguladı.