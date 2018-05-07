4 saatlik elektrik kesintisi

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından dolayı yapılacak.

Dipkarpaz Köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz ağıllar bölgesinin elektrik enerjisi yarın 11.00-15.00 saatleri arasında kesik olacak.



