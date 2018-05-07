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4 saatlik elektrik kesintisi

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KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından dolayı yapılacak.

4 saatlik elektrik kesintisi
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Dipkarpaz Köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz ağıllar bölgesinin elektrik enerjisi yarın 11.00-15.00 saatleri arasında kesik olacak. 

 

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