4 Mayıs’ta yeni başlangıç

4 Mayıs'tan itibaren bazı sektörler açılacak, kısmi sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası seyahat yasağı kalkacak ancak 10 Mayıs Pazar gününden itibaren her pazar, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilecek

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle daha önce alınan bazı kısıtlama ve önlemlerin süresini uzattı, bazı iş kollarında ise 4 Mayıs'tan itibaren belirli şartlarla çalışmaların başlatılması kararı aldı.

4 Mayıs'tan itibaren bazı sektörler açılacak, kısmi sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası seyahat yasağı kalkacak ancak 10 Mayıs Pazar gününden itibaren her pazar, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilecek.

Bakanlar Kurulu'nun Başbakan Ersin Tatar başkanlığında dün 11.45'te başlayan toplantısı 6 buçuk saat sürdü. Ülkede Covid-19 salgını nedeniyle mart ayı ortalarından beri uygulanan bazı kısıtlamalar uzatıldı.

Bakanlar Kurulu kararlarını Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Buna göre, süreleri 30 Nisan itibarıyla dolacak olan bazı kısıtlama ve sınırların tarihlerini uzatıldı.

KKTC vatandaşı olmayanların deniz yoluyla KKTC'ye giriş yasağı 15 Mayıs'a kadar uzatıldı. Sağlık Kurulu kararıyla veya cenaze için yurt dışında olanlar yanında, kendi imkanlarıyla yurt dışına tedaviye giden KKTC vatandaşların deniz yoluyla seyahatlerine 15 Mayıs'tan itibaren izin verilecek.

Kısmi sokağa çıkma yasağı 4 Mayısta kaldırılacak, geceleri 21.00-06.00 arasındaki tam sokağa çıkma yasağı ise 15 Mayıs'a kadar sürecek. Maske takma zorunluluğu devam edecek.

Süpermarketler 15 Mayıs'a kadar akşam saat 20.00'de kapatılacak.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 4 Mayıs Pazartesi saat 06.00'da kaldırılacak.

4 Mayıs'tan itibaren pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzincilere gidilebilecek.

Eczaneler ve bankalar 4 Mayıs'tan itibaren normal çalışma saatlerine dönecek.

Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerlerin kapalı kalma süresi 15 Mayıs'a kadar uzatıldı. Sinema, tiyatro, toplu olarak yapılan etkinlikler, düğünler, spor müsabakaları 15 Mayıs'a kadar yasak olmaya devam edecek.

KKTC'ye karar deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC vatandaşlarının ve vatandaş olmasalar da eş ve çocuklarını girebilmesine ilişkin karar, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Toplu ibadetler, Ramazan nedeniyle toplu iftar, sahur, teravih gibi etkinliklere izin verilmeyecek.

15 MAYIS'A KADAR KAPALI KALACAK İŞ YERLERİ

Bakanlar Kurulu kararıyla 4 Mayıs sonrası açılmayacak ve 15 Mayıs’a kadar kapalı kalmaya devam edecek iş yerleri şöyle:

"Restoranlar, cafeler, barlar, kafeteryalar, pastaneler, büfeler, turizm sektörü, otel, casino, bet ofisleri, diğer tüm eğlence yerleri, spor salonları, fitness merkezleri, toplu ulaşım, düğün salonları, dans okulları, masaj salonları, pazar yerleri (belediyelerinkiler dahil), kuaförler, berberler, güzellik salonları, tiyatrolar, sinemalar, kahvehaneler, lokaller, spor kulüpleri, çocuk parkları, piknik alanları."

Polis, sağlık, güvenlik, Sivil Savunma, Sivil Havacılık, Maliye, İtfaiye, Çalışma ve Ulaştırma bakanlıklarında bugünkü durum devam edecek ancak 15 Mayıs'a kadar rotasyon temelinde gerekli görülecek görevlerin yerine getirilmesi için kamu görevlileri amirlerince göreve çağrılabilecek. Yani 15 Mayıs'a kadar kamuda normal çalışma düzenine geçilmeyecek ama rotasyon düzeninde bakanlıkların gerekli göreceği dairelerde ihtiyaç temelinde hizmetler verilecek. Bu süreçte risk grubundakiler için görevlerin evden yerine getirilmesi gibi gerekli esneklik gösterilecek.

Toplu verilen kamu hizmetlerinde imkan varsa randevu sistemine göre çalışma yapılacak. Bina içinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanacak, hijyen, mesafe, maske kuralları gözetilecek. Bunların uygulanmasından bakanlıklar sorumlu olacak ve Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine uyulacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 15 Mayıs'a kadar kapalı kalacağına dair karar alınan sektörlerin 4 Mayıs'tan itibaren açılmasına ilişkin değerlendirme yaptıklarını ancak 15 Mayıs'a gelindiğinde bu sektörlerin de otomatik açılacağı anlamı çıkarılmaması gerektiğini belirterek şartlara bağlı olarak günü geldiğinde gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını söyledi.

4 Mayıs'ta açılacak yerlerin de hep açık kalmayabileceğini kaydeden Özersay, Bakanlar Kurulu'nun kararlarını revize edebileceğini, kararların şartlara göre değişebileceğini anlattı.

Özersay, 15 Mayıs'a kadar kapalı olacak yerleri şöyle sıraladı:

"Turizm sektörü, konaklama, otel faaliyetleri casino vb yerler, bütün eğlence yerleri, sinema, bar cafeler, piknik alanları, spor salonları, spor faaliyetleri yapılacak dans okulu, stadyumlar, toplu ulaşım, düğün salonları, gece yerleri bet ofisleri, internet cafeler, masaj salonları, berber, kuaför, güzellik salonları, pazar yerleri, toplu yapılacak her türlü faaliyet, çocuk oyun alanları, parklar, kültür sanat ve ören yerleri"

PAKET SERVİS 11 MAYIS'TAN İTİBAREN BELLİ ŞARTLARLA

Özersay, restoran, pastane, kafe ve büfelerin 15 Mayıs'a kadar kapalı kalacağını ancak Sağlık Bakanlığı'yla istişare edilerek ve çalışanlarına gerekli testleri yaptırmaları kaydıyla 11 Mayıs'tan itibaren eve servis hizmeti (paket servis) ve gidip alma uygulaması başlatabileceklerini kaydetti.

Açılacak ve çalışmaya başlayacak yerlerin, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın yarın kamuoyuyla paylaşacağı kriterlere uygun çalışması gerektiğini vurgulayan Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, hijyen, maske ve mesafe kurallarından örnekler verdi. Bu yerlerin sıkı denetleneceğini bildiren Özersay kurallara uymayanların para cezasına çarptırılabileceğini veya doğrudan kapatılabileceğini vurguladı; bu konuda kararlı olduklarını duyurdu.

Bakanlar Kurulu'nda ayrıca küçükbaş üreticilerinin yemlik arpa fiyatı konusunda 30 Mayıs'ta dolacak faiz farkı ödemesini 30 Haziran'a kadar uzatma kararı aldıklarını açıklayan Özersay, 1600 cc'ye kadar motor gücü olan özel araçlarda KDV oranlarının yüzde 20'den yüzde 5'e indiren kararın süresini de haziran sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.

Özersay, vergi ve kira stopajı ödemelerini gününde yapanlara yüzde 5 indirim uygulanması kararının, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü durumdan dolayı uygulanamadığını da belirterek, bununla ilgili süreyi uzattıklarını, bir hafta içinde başvuranların bu indirimden yararlanabileceğini söyledi.

Madde madde kararlar

1. Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı 4 Mayıs’a kadar uzatıldı. 4 Mayıs sonrası genel kısmi sokağa çıkma yasağı yerine sadece pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

2. Şehirlerarası Dolaşım Yasağı 4 Mayıs’a kadar uzadı. 4 Mayıs’tan sonra kalkacak.

3. Gece Tam sokağ çıkma yasağı 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

4. Gemi seferilerinde yasak devam ediyor. Yasak 15 Mayıs’a kadar sürecek. ( KKTC vatandaşları için sadece sağlık ve sadece cenaze nedeni ile yurt dışında kalanlar gelebilecek)

5. Diğer ülkelerden Uçak Seferleri 15 Mayıs’a kadar yasak devam.

6. Eğitim Kurum ve Kuruluşları 15 Mayıs’a kadar yasak devam edecek.

7. Tüm toplu etkinlikler, festivaller, eko günler, özel gün kutlamaları 15 mayıs’a

kadar yasaklı.

8. Elzem kamu kurum ve kuruluşları aynen devam... 15 Mayıs sonrası diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında rotasyon çalışma sistemine kademeli geçiş düşünülüyor.

9. KKTC vatandaşları hariç, Kara hava ve deniz kapılarından giriş yasağı 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.

10. Toplu ibadetler hala yasak. 15 Mayıs’a kadar.

11. 4 Mayıs sonrası açılmayacak ve 15 Mayıs’a kadar kapalı kalmaya devam edecek Özel Sektör ;

- restorantlar, cafeler, barlar, kafeteryalar, pastaneler, büfeler

- turizm sektörü, otel , casino, bet ofisleri

- diğer tüm eğlence yerleri

- spor salonları, fitnes merkezleri

- toplu ulaşım

- düğün salonları, dans okulları

- masaj salonları

- pazar yerleri

- kuaförler, berberler, güzellik salonları

- tiyatrolar, sinemlar

- kahvehaneler, lokaller,

- spor kulüpleri

- çocuk parkları

- piknik alanları

11 Mayıs’a kadar gerekli işlemleri tamamlayan restorantların paket servislerinin açılması değerlendirilecek...

4 Mayıs sonrası açılacak Tüm işletmeler en geç 20.00’ye kadar açık kalabilecekler.

Yukarıdaki sektörler haricinde kalan tüm sektörler 4 Mayıs sonrası açık olacak...