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396 test yapıldı pozitif vaka tespit edilmedi

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Sağlık Bakanı Pilli, bugün 396 test yapıldığını pozitif bir vakaya rastlanmadığını kaydetti. Bugüne kadar toplam 6562 test yapıldığını bir kişinin iyileşerek taburcu edildiğini kaydeden Pilli, 19 kişinin tedavisine devam edildiğini dile getirdi

396 test yapıldı pozitif vaka tespit edilmedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı

Pilli, bugün 396 test yapıldığını pozitif bir vakaya rastlanmadığını kaydetti. Bugüne kadar toplam 6562 test yapıldığını bir kişinin iyileşerek taburcu edildiğini kaydeden Pilli, 19 kişinin tedavisine devam edildiğini dile getirdi.

Dün 109 olarak açıklanan vaka sayısının bugün 108 olduğunu belirten Pilli, bunun Mağusa Devlet Hastanesi-nde bir kişinin testinin pozitif çıktığını ancak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan iki PCR testinin negatif çıktığını anlattı.

Bakan Pilli, bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Covit -19 hastaları dışında da tedavilere açıldığını, bunun tüm paydaşlarla görüşülerek tüm tedbirlerin alınarak yapıldığını anlattı.

Pilli, 42 yatak kapasiteli yoğun bakımın piolabileceği şekilde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin hem Covit-19 hem de diğer hastalar için hazır olduğunu söyledi.

Pilli, Çarşamba günü kendisinin başkanlığında Genişletilmiş Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun toplanacağını açıkladı.

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