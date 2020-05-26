39 gündür KKTC'de pozitif vaka yok

KKTC'de koronavirüs vakasına rastlanılmayan gün sayısı 39'a yükseldi. Bugün yapılan 57 test arasında da pozitif vaka saptanmadı. Toplam test sayısı ise 31 bin 120'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 57 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin hastane polikliniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde gözetim altında kalanlara yapıldığını kaydetti.

Bakan Pilli'nin açıklamasına göre, test sayısı 31 bin 120'ye çıktı.

KKTC'de bugüne kadar 108 kişiye virüs teşhisi konulmuş, bunlardan 4'ü hayatını kaybederken 104'ü tedavi görüp iyileşmişti.