Ticaret Dairesi’nin işyeri denetimlerinde 37 iş yerine 16 bin TL ceza kesildi, 52 bin 658 TL'lik mal müsadere edildi

Başbakan Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin eylül ayında ülke çapında 524 iş yerinde denetleme yaptığını ve bu denetimlerde 52 bin 658 TL'lik malın müsadere edildiğini bildirdi.

Başbakan Erhürman, 37 iş yerine 16 bin 244 TL tutarında ceza kesildiğini ve üç ayrı iş yerinde satılan altı farklı ürünle ilgili olarak Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname tahtında bilgi istendiğini; elde edilen bilgi ve belgelerin Rekabet Kurulu'na gönderileceğini kaydetti.

Başbakan Erhürman, tüketici şikayetlerinin ALO 171 hattına bildirilebileceğini de hatırlattı.