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352 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı

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352 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan test sayısının 352 olduğunu yeni bir vakaya rastlanmadığı açıkladı.

Böylece ülkede son 6 gündür yeni koronavirüs vakası saptanmamış oldu.

Bakan Pilli, bugünkü 352 Covid -19  testlerinin Mağusa Belediyesi ve İskele Belediyesi çalışanları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniği ve Mağusa Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklinigine giden vakalar, Güneş Residance'da gözlem altında kalan kişiler ve pozitif çıkan vakaların genişletilmiş temas çevrelerine yapıldığını söyledi. 

Bugün yapılan test sayısı: 352

Pozitif vaka sayısı: 0

Taburcu edilen hasta sayısı: Yok

Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 0

Toplam yapılan test sayısı: 7877

Toplam pozitif vaka sayısı: 108

Tedavisi süren hasta sayısı: 17

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4

Toplam iyileşen hasta sayısı: 87

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