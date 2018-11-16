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35. yıla görkemli kutlama

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KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılan törende büyük coşku vardı

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35. yıla görkemli kutlama
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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde dün Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Resmi Geçit Töreni saat 10.00’da İstiklal Marşı İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı tarafından tören birliklerin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başladı.

Tören, mesaj teatisi, Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın konuşmalarıyla devam etti.

TSK Mehteran Birliğinin de konser verdiği tören, Lefke ve Erenköy'den gelen bayrakların Cumhurbaşkanına takdimi, Halk Dansları gösterisi, TSK Mehteran Birliği konseri ve resmigeçit ile sona erdi.

Törenin ardından Solo Türk Lefkoşa üzerinden gösteri uçuşu yaptı.

Solo Türk, tören alanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı

Zırhlı askeri birlikleri geçiş yaptı

Helikopterler alçak uçuş yaptı


 

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