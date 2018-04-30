banner107
Ömür Gedik coşkusu
Ömür Gedik coşkusu
100 0
Şok diyetler ölüme kadar götürür
Şok diyetler ölüme kadar götürür
7 0
Derbide Aslan kükredi
Derbide Aslan kükredi
30 0
Kaza yapan araca arkadan çarptı
Kaza yapan araca arkadan çarptı
337 0
Gönyeli kupayı galibiyetle taçlandırdı
Gönyeli kupayı galibiyetle taçlandırdı
131 0
Koop, kopardı ve aldı
Koop, kopardı ve aldı
30 0
BMW M2'ye Competition dopingi
BMW M2'ye Competition dopingi
23 0
Kıbrıs Türk şiiri duayenlerinden Balman hayatını kaybetti
Kıbrıs Türk şiiri duayenlerinden Balman hayatını kaybetti
62 0
banner82
banner147

35 okulda 3 bin çocuğa enerji tasarrufu eğitimi verildi

banner27

35 okulda 3 bin çocuğa enerji tasarrufu eğitimi verildi
banner137

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından başlatılan “Enerjik Çocuk Sosyal Sorumluluk Projesi” devam ediyor.

KIB-TEK Müdürü Mehmet Salih Gürkan tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Kasım ayında başlatılan ve Gizem Volkan’ın Proje Yöneticisi olduğu proje, altıncı ayını geride bıraktı.

Elektrik üretiminin nasıl gerçekleştirildiği, KIB-TEK faaliyet alanlarının neler olduğu, enerjinin insan hayatındaki önemi, enerji kaynakları ve enerji tasarrufu konularında bilgilerin verildiği proje çalışmalarında toplam 35 ilkokulda yaklaşık 3 bin çocuğa ulaşıldı.

“El ele veriyoruz, enerjimizi daha verimli kullanıyoruz” sloganı ile sürdürülen Enerjik Çocuk Sosyal Sorumluluk Projesi çalışmalarında çocuklar, “Ada” isimli maskot sayesinde enerji tasarrufu hakkında bilinçleniyorlar.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.