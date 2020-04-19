337 test yapıldı bir pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Pilli, bugün 337 test yapıldığını toplam 1 pozitif vakaya rastlandığını belirterek üç hastanın da taburcu edildiğini söyledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı

Bakan Pilli, bugün 337 test yapıldığını toplam 1 pozitif vakaya rastlandığını belirterek üç hastanın da taburcu edildiğini söyledi.

Bugüne kadar 6 bin 166 test yapıldığını ve ülkede 109 koronavirüsü vakası tesbit edildiğini ifade eden Bakan Pilli, bugüne kadar 84 kişinin iyleşerek taburcu edildiğini söyledi.

Bakan Pilli, 21 kişinin tedavilerinin ise sürdüğünü açıkladı.

Bakan Pili koronavirüs vakasından bugüne kadar dört kişi öldüğünü de anımsatarak, yoğun bakımda herhangi bir hastanın bulunmadığına dikkati çekti.

Bugünkü pozitif vakanın 30 yaşında erkek olduğunu ve Mağusa bölgesinde olduğunu ifade eden Bakan Pilli, bugünkü vakanın kaynağının henüz belli olmadığını bu akşam çıkacak sonuçların konuyu netleştireceğini ifade etti..

Bakan Pilli, 10 solunum cihazının da bugün ülkeye geldiğini anımsattı.

Londra’dan gelip Güzelyurt’taki yurtlara yerleştirilen kişilere bugün testler yapıldığını sonuçların henüz çıkmadığını da kaydeden Bakan Pilli, herkese evde kalmaya çağırdı.