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31 Aralık talihlisi parasını aldı

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Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2019 tarihli çekilişinde kazanılan 1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiyenin, talihlisine teslim edildiği açıklandı.

31 Aralık talihlisi parasını aldı

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi Birimden yapılan açıklamada, ikramiyenin, ismini vermek istemeyen talihli tarafından bugün teslim alındığı kaydedildi.

İkramiyeyi kazanan talihliye teslim ederken konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev; sağlıklı günlerde kullanmaları temennisinde bulunarak kazananı tebrik etti.

18 OCAK ÇEKİLİŞİ DE ÇIKANA KADAR

Açıklamada, sıradaki çekilişin 18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirileceği, 900 Bin TL’lik büyük ikramiye için satılan bilete çıkana kadar çekiliş yapılacağı ve biletlerin satışta olduğu da hatırlatıldı.

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