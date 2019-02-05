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30 Ocak talihlisi ikramiyesine kavuştu

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30 Ocak talihlisi ikramiyesine kavuştu
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Devlet Piyangosu’nun 30 Ocak 2019 tarihli çekilişinde 200 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi Musa Koçak, ikramiyesini bugün Piyangolar Birimi Müdürü Biray Deliceırmak’tan teslim aldı.

Birimden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 30 Ocak 2019 Devlet Piyangosu çekilişinde,“07069” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyeyi, talihli Musa Koçak teslim aldı. Koçak ikramiyeyi aldıktan sonar yaptığı açıklamada; ‘İnsanlar nasıl olsa bana çıkmaz diyerek bilet almıyor, ancak insan şansını denemekten hiç vazgeçmemeli’ diye konuştu. Birim Sorumlusu Deliceırmak’ta kazanana iyi günlerde kullanması dileklerinde bulunarak halka bilet almaları için çağrı yaptı.

Sıradaki çekiliş 8 Şubat’ta

Birimden yapılan açıklamada Şubat ayının 8, 18 ve 28’inde gerçekleştirilecek çekilişlerden ilkinin büyük ikramiyesi 300 bin TL olarak belirlendi. Bilet satışlarının hala devam ettiği ve bilet fiyatının 20 TL olarak belirlendiği çekiliş için; ‘Şansınızı ertelemeyin’ çağrısı yapıldı.

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