30 metre derinlikte 'Uyuşturucuya Hayır' pankartı açtılar

Uyuşturucu sorununa karşı farkındalık yaratmak amacı taşıyan etkinlikte 15-18 yaş aralığındaki gençlere, su altı dalış kursu verildi. Gençler Su Altı Dalış Eğitmeni Çağrı Tayfun yönetiminde 30 metre...

Uyuşturucu sorununa karşı farkındalık yaratmak amacı taşıyan etkinlikte 15-18 yaş aralığındaki gençlere, su altı dalış kursu verildi. Gençler Su Altı Dalış Eğitmeni Çağrı Tayfun yönetiminde 30 metre derinliğe dalarak “Uyuşturucuya Hayır” pankartı açtılar

İskele Sahil Lions ve Leo Kulüpleri, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da desteğiyle “Uyuşturucuya Hayır” dalışı düzenledi.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, İskele Sahil Lions ve Leo Kulüpleri’nin Gençlik Programları çerçevesinde Deep Dive Diving Centre sponsorluğuyla DAÜ Beach Club’ta gerçekleştirdiği “Uyuşturucuya Hayır” etkinliğinde, Lions Kulüpleri yöneticileri yanında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Uyuşturucu sorununa karşı farkındalık yaratmak amacı taşıyan etkinlikte 15-18 yaş aralığındaki gençlere, Su Altı Dalış Eğitmeni Leo. Çağrı Tayfun tarafından su altı dalış kursu verildi.

Ardından etkinliğe katılan Çağrı Tayfun, Aydoğan Terzi, Bilbay Çetinkaya, Ali Murat Elagöz, Melis Fellahoğlu, Emel Gök Tayfun ve Saner Sırrı isimli gençler, Deep Dive Dalış Merkezi Direktörü Erol Adalıer ve Su Altı Dalış Eğitmeni Çağrı Tayfun yönetiminde 30 metre derinliğe dalarak “Uyuşturucuya Hayır” pankartı açtılar.

TAYFUN

İskele Sahil Lions Dönem Başkanı Övgü Tayfun, etkinlikte yaptığı konuşmada, uyuşturucu sorununa karşı farkındalık yaratma adına güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Gençlere ‘Derdini unutacaksın, güzel rüyalara dalacaksın’ sözlerine kanmak yerine ‘Her şeye rağmen hayat tüm renkleriyle bizim. Gelin onu yeniden elbirliği ile rengarenk boyayalım’ mesajını vermek istediklerini vurgulayan Tayfun, katılan tüm gençlere, Deep Dive Diving Centre yetkililerine ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

İskele Sahil Lions Kulübü olarak, uyuşturucuyla mücadele konusunda duyarlılığı en üst düzeyde tutarak, bundan sonra da farklı etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini kaydeden Tayfun, bu konuda Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde çok daha güzel çalışmalara imza atacaklarına olan inancını dile getirdi.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da, uyuşturucu ile mücadelede sivil toplum örgütleri ve farkındalık yaratma çalışmalarına çok önem verdiklerini belirterek, “Bu noktada gösterdiği duyarlılık nedeniyle İskele Sahil Lions Kulübü üyelerine, etkinliğe katılan gençlere ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İskele Sahil Lions Kulübü’nün çalışmasının tüm kurum ve sivil toplum örgütlerine örnek olmasını dileyen Karaokçu, “Toplumun tüm kesimleri olarak dayanışmamızı ve işbirliğimizi güçlendirdiğimiz oranda uyuşturucuya karşı savaşımızda başarılı olabiliriz” şeklinde konuştu.

Karaokçu, İskele Sahil Lions Kulübü, sponsor kuruluşa ve etkinliğe katılan gençlere komisyon olarak teşekkür plaketi ve belgesi takdim edeceklerini kaydetti.