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3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu başladı.

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Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarışın startını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü verdi.

3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu başladı.
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Güngördü yarış öncesi yaptığı konuşmada,  uluslararası bir organizasyon olan bisiklet turu için  120’den fazla sporcunun ülkede bulunmasının önemine değinerek,  spora ve sporcuya  katkılarının devam edeceğini dile getirdi.

Güngördü yarışların başarılı geçmesi ve kazasız bir yarış dileğinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir da,  havanın güzel olmasının  büyük bir avantaj olduğunu belirterek, tüm sporculara başarılar diledi.

Saat 11:00'de Girne Belediyesi önünden başlayan yarışın birinci etabı Girne, Güzelyalı,  Çamlıbel, Kalkanlı, Güzelyurt, Kılıçaslan, Çamlıbel, Güzelyurt, Türkeli, Lefkoşa, Girne Kapısı şeklinde  organize edildi.

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