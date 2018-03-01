3 Saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın bazı bölgelere 3 saat elektrik verilmeyecek.

Gönyeli ağıllar ile Kanlıköy bölgesine yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten geç veya erken verilebileceği kaydedilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi