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3 Saatlik elektrik kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın bazı bölgelere 3 saat elektrik verilmeyecek.

3 Saatlik elektrik kesintisi
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Gönyeli ağıllar ile Kanlıköy bölgesine yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten geç veya erken verilebileceği kaydedilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi

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