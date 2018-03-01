3 Saatlik elektrik kesintisi

Gönyeli ağıllar ile Kanlıköy bölgesine yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten geç veya erken verilebileceği kaydedilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi
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