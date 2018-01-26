3 ithal 4 yerli üründe limit üstü kalıntı saptandı

YEŞİL BİBER, ELMA VE KURU KAYISI İMHA EDİLDİ
Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait yeşil biber ve elma (gala), Assembol İthalat İhracat’a ait kuru kayısı imha edildi.
Yerli ürünlerden marul, enginar, narenciye çeşitleri, ıspanak, domates, salatalık, semizotu, biber yeşil çarliston biber, taze fasulye, kabak, roka, dereotu, kereviz, taze soğan, turp ve çilekten alınan 54 numuneden 50'si temiz bulunurken, 4 numunede limit üstü kalıntı saptandı.
MARUL, SEMİZOTU, DEREOTU, ISPANAK
Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Karşıyaka’da Sinem Kardana’ya ait marul ikinci alımda da limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Güvercinlik’te Zübeyde Gülden’e ait semizotu ve dereotu, Çayönü’nde Eylem Açıkyıldız’a ait ıspanak hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.