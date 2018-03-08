281 kadın şiddet bildiriminde bulundu

Son 1 yılda 281 kadının şiddet bildirimiyle Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvuruda bulunmasının ülkede kadına yönelik şiddetinin boyutunun ne kadar ürkütücü olduğunu gözler önüne serdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadın emekçileri ziyaret etti.

ARUN ve KOOP-SÜT’te çalışan kadın emekçilerle bir araya gelen Çeler’e, Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol eşlik etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Çeler, ziyaretlerinde 8 Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın emekçilere Kıbrıslı kadın yazar Bedia Balses’in ‘Kesik Kanatlı Kuşlar’ isimli kitabını da hediye etti.

İlk ziyaretini Küçük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ARUN’a gerçekleştiren Çeler, kadın çalışanlarla sohbet ederek, kadınlarla un paketleme işi yaptı.

ARUN ziyaretinin ardından Çeler, KOOP-SÜT’ü ziyaret ederek, tesisi gezdi.

Tesiste çalışan 47 kadınla birlikte zaman geçiren Çeler, daha sonra KOOP SÜT Genel Müdürü Salih Yücesoylu’dan işletmedeki süt ve süt ürünlerinin imalatı konusunda bilgi aldı.

ÇELER GÜN NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir de mesaj yayımladı.

Çeler mesajında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün sıradan bir kutlama günü değil, kadınların direnerek, uğrunda canını vererek kazandığı bir hak ve mücadele günü olduğunu kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak böyle bir günde güzel sözler söylemek yerine somut icraatlardan ve gerçeklerden bahsetmenin daha doğru olacağına inanç belirten Çeler, ne yazık ki 2014 yılında Mecliste kabul edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası ve bu yasanın kurulmasını öngören Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin 4 yıl geçmesine rağmen henüz görevine başlayamadığını anımsattı.

Çeler, 2018’in TOCED’siz son yıl olması temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:

“Kimsenin şüphesi olmasın ki bakanlığımız, kadın emeğini görünür kılmak, kadınlarımızın çalışma yaşamına ve üretime katılmalarını daha da arttırmak ve sosyal haklarını güvence altına almak için çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir.”

ŞİDDETİN BOYUTU ÜRKÜTÜCÜ

Son 1 yılda 281 kadının şiddet bildirimiyle Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvuruda bulunmasının ülkede kadına yönelik şiddetinin boyutunun ne kadar ürkütücü olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Çeler, kadınların evde, sokakta, işyerinde karşılaştıkları her türlü şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması; aile içi şiddete uğrayan kadınlara ve ülkede kötü muamelelere maruz kalan yabancı uyruklu kadınlara hizmet verecek bir Şiddet Önleme Merkezi’nin kurulması ile olacağını kaydetti.

Adli yardım desteği ve kira desteğinin sağlanması amacıyla Barolar Birliği ile Vakıflar İdaresi ile imzalanacak protokollerde şiddete uğrayan kadınlara yönelik ilerleyen günlerde atacakları somut adımlar olduğunu ifade eden Çeler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadınların sağlık, sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere kolay ulaşabildiği, üretime, yönetime katılma imkanlarının ve kalkınma sürecine katkılarının arttığı, tüm bunların söylemlerde kalmadığı, icraatlarla hayat bulduğu, daha eşitlikçi ve daha özgürlükçü bir dünya dileğiyle tüm kadınlarımızı selamlarım.”