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28 Suriyeli göçmen yakalandı

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Mersin'den Kıbrıs'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 28 Suriyeli göçmen yakalandı

28 Suriyeli göçmen yakalandı
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Mersin'den Kıbrıs'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 28 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin geçişini organize ettikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, il merkezinde bulunan bir evdeki Suriye uyrukluların, yasa dışı yollardan tekneyle Kıbrıs'a geçeceği istihbaratını aldı.
Belirlenen adresi takibe alan ekipler, grubun evden çıkıp araçlara binmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 28 Suriyeli yakalandı. 
Suriye uyrukluları, yasa dışı yollarla Kıbrıs'a götürmeye çalıştığı öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. 
 

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