28 Belediyenin toplam borcu 350 milyon TL

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Belediyeler ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise belediyelerin mevcut borçlarının yapılandırıması için Maliye Bakanıyla bir formül arayışı içinde olduklarını belirtti. Baybars'ın açıklaması şöyle:

“Belediyelerin borçları ile ilgili Maliye bakanlığıyla yaz ayı içerisinde bir formül bulma hedefindeyiz. Açıkcası şuanda 350 Milyon TL'ye yakın 28 belediyenin borcu var. 2016 öncesi ihtiyat sandığı, sosyal sigortalar ve vergi borcu. Bu borçlar çok birikmiş durumda ve gecikme zamlarıyla, faizleriyle birlikte ana parayı ciddi anlamda geçmiş. Şimdi Maliye ve Çalışma bakanlıkları bir komite kurup bu yapılandırmanın nasıl olacağını, belediyelere ayrı borçlanma kalemi yaratılıp yaratılamayacağı, uzun vadede neye ayrılabileceği, birtakım borçların bu anlamda yapılandırılırken indirime gidilip gidilmeyeceği konuları üzerinde çalışma yapacak. Önümüzdeki dönemde reform ödeneğinden de bir miktar hepsi olmasa bile paranın bu amaçla ayırılabileceği yani bu yeniden yapılandırmayı yaparsak bir miktar ayrilabileceği, bir miktar da yapilandirip indirime gitme ile formüle edebileceğimizi düşünüyoruz”….

“YURTTAŞLIK YASA TASARISI VE DAİMİ İKAMET İZİNLERİ YASA TASARISINI YAZ DÖNEMİNİN GEÇMESİNİ BEKLEMEDEN ALT KOMİTELERDE ÇALIŞMAK İÇİN GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORUZ”

“Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve Daimi İkamet İzinleri Yasa Tasarısı ile ilgili kendi oluşturacağımız küçük grupta UBP ile de tartışılması yani koalisyon ortağımızla da tartışılması ve onların da eklemek istedikleri hususların yani aynı taslak üzerinden devam edilecek. Onların eklemek istedikleri yada onların sıkıntılı gördükleri hususları da tartışıp yaz döneminin geçmesini beklemeden alt komitelerde çalışmak için göndermeyi hedefliyoruz”….

HER DÖNEM YURTTAŞLIK YASA TASARISININ ÖNEMLİ OLDUĞU VURGULANIYOR ANCAK BIR ADIM İLERLEME SAĞLANAMIYOR BUNUN NEDENİ NEDİR?

“Aslında ben de merak ediyorum nedir? Çünkü biz İçişleri Bakanlığı olarak bir önceki hükümet döneminde Şubay ayında göreve başlamıştık 6 ay çalıştık ve Ekim 2018 de bunu sunmuştuk. Ve hükümetin ömrü, koalisyon ortaklarımızla hemfikir olup bunu Meclis’in komitesine getirme şansı bulamadan bitti. Dolayısıyla o anlamda belki istikrar olmaması birtakım sıkıntılara yol açıyor. Ama şunu duymaktan memnunum. Bu tasarı üzerinden gelecek hususlarla igili şimdiki muhalefet ve bir önceki hükümet ortaklarımızın bu konuda destek olacağı açıklamaları güzel. Dolayısıyla UBP ile de bu ortak tasarıyı geliştirdiğimiz ve Meclis’e gönderdiğimiz gün çok çabuk geçebilecek duruma gelecek. Bir engel görmüyorum şuanda. Çünkü artık pişirilip son hale getirilmiş bir tasarı var”…