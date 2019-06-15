28 belediyenin 350 Milyon TL borcu var

Belediyeler tam bir borç batağı içinde. 28 belediyenin 350 Milyon TL borcu bulunuyor

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 28 belediyenin 350 Milyon TL borcu olduğunu açıkladı.

Baybars şöyle dedi:

“Özellikle en fazla üzerinde durduğumuz iki konu var. Yerel yönetimlerle ilgili belediyeler reformunu artık hayata geçirmemiz gerektiği konusunda hem fikir kalmıştık bir önceki dönemde de ve belediyeler birliği ile yaptığımız çalışmada da yine bugün kabinedeki arkadaşlarla konuştuğumuzda Belediyeler Reformunun bu yıl içerisinde tasarının hazırlanıp da bir sonraki yasama yılında Meclis’e sunulması konusunda hem fikir olduk. Haftaya hatta Belediyeler Reformu ile ilgili Merkezi hükümet olarak yaptığımız birtakım çalışmaların Bakanlar Kurulu’nda bir sunumunu yapacağız ki nasıl ilerleyeceğimizi görelim. Bir yandan da geçtiğimiz hafta Belediyeler Birliği Başkanı ile de konuşmuştuk. Yerel Yönetimlerin de birtakım çalışmaları var onlarla da harmanlayıp aslında bu yaz döneminde Meclis’in kapalı olduğu bu dönemi hazırlık olarak geçirmek istiyoruz”….. “Belediyelerin borçları ile ilgili Maliye bakanlığıyla yaz ayı içerisinde bir formül bulma hedefindeyiz. Açıkcası şuanda 350 Milyon TL yakın 28 belediyenin borcu var. 2016 öncesi ihtiyat sandığı, sosyal sigortalar ve vergi borcu. Bu borçlar çok birikmiş durumda ve gecikme zamlarıyla, faizleriyle birlikte ana parayı ciddi anlamda geçmiş. Şimdi Maliye ve Çalışma bakanlıkları bir komite kurup bu yapılandırmanın nasıl olacağını, belediyelere ayrı borçlanma kalemi yaratılıp yaratılamayacağı, uzun vadede neye ayrılabileceği, birtakım borçların bu anlamda yapılandırılırken indirime gidilip gidilmeyeceği konuları üzerinde çalışma yapacak. Önümüzdeki dönemde reform ödeneğinden de bir miktar hepsi olmasa bile paranın bu amaçla ayrılabileceği yani bu yeniden yapılandırmayı yaparsak bir miktar ayrılabileceği, bir miktar da yapılandırıp indirime gitme ile formüle edebileceğimizi düşünüyoruz”