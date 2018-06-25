28 belediyede kazanan başkanlar

2018 Yerel Yönetim Organlar seçimleri geride kalırken oldukça ilginç sonuçlarda ortaya çıktı.

28 belediyede yapılan seçimlerde rakiplerine en yüksek oy oranında fark yaparak belediye başkanı olan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser oldu. Ataser 2390 oy alarak % 83.28’lik oy oranıyla en çok oy oranına sahip olan belediye başkanı oldu.

Lefke’de ise seçimi kazanan CTP adayı Aziz Kaya ikinci sıradaki UBP adayı Timuçin Pirgalioğlu’nun oyunu neredeyse ikiye katladı. Kaya 2836 oy alırken, Pirgalıoğlu 1422 oy alabildi.

Güzelyurt’ta belediye başkanlığı yarışı nefes nefes geçerken, kazanan 163 oy farkla Mahmut Özçınar oldu. Mahmut Özçınar 5130 oy alırken, Osman Bican 4976 oy aldı.

Öte yandan Mehmetçik’te ise seçimi sadece 22 oy farkla mevcut başkan CTP adayı Cemil Sarıçizmeli oldu. Sarıçizmeli 894 oy alırken, UBP adayı Cenk Şeren ise 872 oy aldı.

Harmancı, yeniden Lefkoşa Belediye Başkanı

KKTC’de dün yapılan yerel seçimlerde, Mehmet Harmancı, oyların yüzde 52.84’sini alarak yeniden Lefkoşa Belediye Başkanlığına yeniden seçildi.

YSK’nin açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, 6 adayın yarıştığı Lefkoşa’da sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 143

Açılan Sandık Sayısı: 143

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 38462

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 21240

Seçime Katılma Oranı: %55,22

Geçerli Oy Sayısı: 20409

Geçersiz Oy Oranı: 831

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

TDP Mehmet Harmancı (TDP) 10784 52,84

UBP Hasan Sertoğlu (UBP) 7406 36,29

YDP Mehmet Ünal Bay (YDP) 199 0,98

DP Gencay Eroğlu (DP) 1563 7,66

BAĞ Arif Salih Kırdağ (BAĞ 6) 131 0,64

BAĞ Çetin Sadeli (BAĞ 5) 326 1,60

Gazimağusa Belediye Başkanı tekrar İsmail Arter

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Gazimağusa Belediye Başkanı yüzde 50.73 oranla yine Bağımsız aday İsmail Arter oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan açıklanan sonuçlara göre, Gazimağusa’da 93 sandıkta 14842 oydan 816 oy geçersiz sayıldı.

Bağımsız aday İsmail Arter 7116 oy alarak yüzde 50.73 oranla belediye başkanı seçildi.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

CTP Erol Adalıer (CTP) 2652 18.91

BAĞ10 Hüseyin Nurçin (BAĞ10) 214 1,53

BAĞ13 Ulaş Gökçe (BAĞ13) 1063 7,58

BAĞ11 İsmail Arter (BAĞ11) 7116 50,73

BAĞ12 İsmail Güneş Güneşoğlu 2981 21,25

Girne’de Nidai Güngördü farklı kazandı

KKTC’de yapılan yerel seçimlerde Girne’de belediye başkanlığına 2. Kez Nidai Güngördü seçildi.

YSK’nın resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, Girne’de 60 sandıkta 9272 seçmen oy kullanırken, bu oyların 387’si geçersiz oldu. Girne’de seçime katılım oranı % 55.48 olurken Nidai Güngördü oyların % 48.01’ini aldı.

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

CTP Birol Karaman 2486 oy

Bağımsız Turgut Serdar 92 oy

Bağımsız Akın Akı 297 oy

Bağımsız Ömer Dalgakıran 437 oy

Bağımsız Ersoy Karaaziz 46 oy

Bağımsız Nidai Güngördü 4266 oy

Bağımsız Sümer Aygın 1291 oy

İskele Sadıkoğlu’yla yola devam

KKTC’de dün yapılan yerel seçimlerde İskele’de zafer yeniden Hasan Sadıkoğlu’nun oldu.

İskele bölgesinde toplam 28 sandıkta 5288 seçmenin oy kullandığı seçime katılım oranı % 75.35 oldu.

5073 oyun geçerli sayıldığı seçim sonuçları şöyle oluştu:

Adayların aldığı oylar ve oy oranları

TDP Cemile Soğancı 151 oy % 2.98

Hasan Sadıkoğlu 2768 oy % 54.56

Bağımsız Oktay Güney 436 oy % 8.59

Bağımsız Hali Orun 1135 oy % 22.37

Bağımsız Fikret Civislli 583 oy % 11.49

Güzelyurt’ta Özçınar kılpayı kazandı

KKTC’de yapılan yerel seçimlerde Güzelyurt Belediye Başkanlığına yeniden Mahmut Özçınar seçildi.

YSK’nın resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, Güzelyurt’ta 54 sandıktan tümü açılarak oyların sayımı tamamlandı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 54

Açılan Sandık Sayısı: 54

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 14700

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 10703

Seçime Katılma Oranı: %68,80

Geçerli Oy Sayısı: 10274

Geçersiz Oy Oranı: 429

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Mahmut Özçınar (UBP) 5130 49.93

CTP Osman Bican (CTP) 4967 48.35

BAĞ Yalçın Cemal 177 1.72

Lefke belediye başkanlığına yeniden Aziz Kaya seçildi

KKTC’de dün yapılan yerel seçimlerde Lefke Belediye Başkanlığına yeniden Aziz Kaya seçildi. Kaya, oyların yüzde 54.91’ini aldı.

YSK’nın resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, Lefke’de 29 sandıktan tümü açılarak sayıldı.

Buna göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 29

Açılan Sandık Sayısı: 29

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 6771

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 5346

Seçime Katılma Oranı: %62,89

Geçerli Oy Sayısı: 5165

Geçersiz Oy Oranı: 181

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

UBP Timuçin Pirgalıoğlu (UBP) %27.53

CTP Aziz Kaya (CTP) %54.91

HP Fehmi Çamlıköylü (HP) %17.56

Gönyeli Ahmet Benli’yle devam

KKTC’de yapılan yerel seçimlerde Gönyeli Belediye başkanlığını yeniden Ahmet Benli kazandı.

Gönyeli bölgesinde 41 sandıkta 7348 kişi oy kullanırken seçime katılım oranı % 64.03 oldu.

Kullanılan oyların dağılımı şöyle:

CTP Ahmet Benli 3628 oy % 51.02

UBP Mustafa Akyön 2710 oy % 38.11

Bağımsız Mustafa Erk 773 oy % 10.87

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Lapta Belediye Başkanı yüzde 58.15 oranla Bağımsız aday Mustafa Aktuğ oldu. 24 yıldır belediye başkanlığı yapan Fuat Namsoy yerini koruyamadı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan açıklanan sonuçlara göre, Lapta’da 32 sandıkta 5652 oydan 223 oy geçersiz sayıldı.

Bağımsız aday Mustafa Aktuğ 3157 oy alarak yüzde 58.15 oranla belediye başkanı seçildi.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Fuat Namsoy (UBP) 2272 41.85

BAĞIMSIZ Mustafa Aktuğ 3157 58.15

Alsancak’ta Fırat Ataser büyük farkla kazandı

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Alsancak Belediye Başkanı yüzde 83.28 oranla tekrar Bağımsız aday Fırat Ataser oldu. Ataser de koltuğunu korudu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Alsancak’ta 16 sandıkta 2930 oydan 60 oy geçersiz sayıldı.

Bağımsız Belediye Başkan adayı Fırat Ataser 2390 oy alarak yüzde 83.28 oranla belediye başkanı seçildi.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

BAĞ Fırat Ataser 2390 83.28

BAĞ Redif Nurel 480 16.72

Çatalköy’de bir kez daha Hulusioğlu kazandı

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Çatalköy Belediye Başkanı yüzde 54.53 oranla tekrar Bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu oldu. Hulusioğlu da yerini korudu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Çatalköy’de 12 sandıkta 2440 oydan 87 oy geçersiz sayıldı.

Bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu 1283 oy alarak yüzde 54. 53 oranla belediye başkanı seçildi.



Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

BAĞ Mehmet Hulusioğlu (BAĞ43) 1283 54.53

BAĞ Serdar İlhan (BAĞ44) 1070 45.47

Dikmen Belediye Başkanı tekrar Yüksel Çelebi

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Dikmen Belediye Başkanı yüzde 59.52 oranla CTP adayı Yüksel Çelebi oldu. Çelebi yerini korudu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Dikmen’de 28 sandıkta 4921 oydan 215 oy geçersiz sayıldı.

CTP adayı Yüksel Çelebi 2801 oy alarak yüzde 59.52 oranla belediye başkanı seçildi.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Mustafa Erişmen (UBP) 1905 40.48

CTP Yüksel Çelebi (CTP) 2801 59.52



Geçitkale’de 2. Öztaş dönemi

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Geçitkale’de kazanan CTP adayı Hasan Öztaş oldu.

Geçitkale bölgesinde toplam 11 sandıkta 1863 kişi oy kullanırken seçime katılım oranı % 86.73 oldu.

Kullanılan oylara göre adayların oyları ve oranları şöyle:

CTP Hasan Öztaş 998 oy % 55.82

UBP Olsan Oran 790 oy % 44.18

Beyarmudu Belediye Başkanı tekrar UBP Belediye Başkanı İlker Edip

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Beyarmudu Belediye Başkanı yüzde 52.23 oranla tekrar UBP adayı İlker Edip oldu. İlker Edip de yerini korudu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Beyarmudu’nda 14 sandıkta 2948 oydan 185 oy geçersiz sayıldı.

UBP Belediye Başkan adayı İlker Edip 1443 oy alarak yüzde 52. 23 oranla belediye başkanı seçildi.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP İlker Edip (UBP) 1443 52.23

BAĞ Ethem Akmercan 1320 47.77

Değirmenlik’te Karavezirler dönemi

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Değirmenlik Belediye Başkanı yüzde 54.08 oranla CTP adayı Ali Karavezirler oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Değirmenlik 33 sandıkta 6849 oydan 231 oy geçersiz sayıldı.

CTP adayı Ali Karavezirler 3579 oy alarak yüzde 54.08 oranla belediye başkanı seçildi.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP İsmail Bozdağ Töre (UBP) 2929 44.26

CTP Ali Karavezirler (CTP) 3579 54.08

BAĞ Ömer Meraklı (BAĞ 3) 110 1.66

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar oldu

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı yüzde 43.89 oranla Bağımsız aday Mustafa Zurnacılar oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Yeni Boğaziçi’nde 21 sandıkta 4307 oydan 190 oy geçersiz sayıldı.

Bağımsız aday Mustafa Zurnacılar 1807 oy alarak yüzde 43.89 oranla belediye başkanı seçildi.



Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

BAĞ Mustafa Zurnacılar 1807 43.89

BAĞ Şeyda Luckinger 33 0.80

BAĞ Katip Demir 1759 42.73

BAĞ Sertaç Yalçın 518 12.58

Esentepe’de kazanan Cemal Erdoğan

KKTC’de yapılan yerel seçimlerde, Esentepe Belediye Başkanlığına bağımsız aday Cemal Erdoğan yeniden seçildi.

YSK’nin açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Girne ilçesine bağlı Esentepe’de belediye başkanlığı için yarışan 5 aday arasından Erdoğan oyların 43.80’ini aldı.

Esentepe’de 9 sandıktan tümü açılarak sayımı tamamlandı, sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 9

Açılan Sandık Sayısı: 9

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2040

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 1770

Seçime Katılma Oranı: % 86,76

Geçerli Oy Sayısı: 1701

Geçersiz Oy Oranı: 69

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

UBP Muhammet Aygün (UBP) %38.80

BAĞ Cemal Erdoğan (BAĞ47) %43.80

BAĞ Yakup Şengün (BAĞ46) %0.12

BAĞ Sinan Güneş (BAĞ45) %17.05

BAĞ Köksal Şengün (BAĞ48) %0.24

Serdarlı’nın yeni başkanı Halil Kasım

KKTC’de yapılan yerel seçimlerde, belediye başkanı değişen belediyelerden biri de Serdarlı oldu. Serdarlı’da UBP adayı Halil Kasım seçimin galibi oldu.

Serdarlı bölgesinde 10 sandıkta toplam 1817 seçmen oy kullanırken seçime katılım oranı % 83.04 oldu.

Seçime katılanların aldığı oy ve oranları

UBP Halil Kasım 652 oy % 37.39

CTP Salih Bayraktar 260 oy % 14.91

Bağımsız Tansel Sağır 505 oy % 28.86

Bağımsız Mehmet Ali Billuroğlu 135 oy % 7.74

Bağımsız Özel Pınardan 192 oy %11.01

Akdoğan Ahmet Latif’le devam

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Akdoğan Belediye Başkanı yüzde 63.37 oranla CTP adayı Ahmet Latif oldu. Latif koltuğunu korudu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Akdoğan’da 7 sandıkta 1621 oydan 54 oy geçersiz sayıldı.

CTP adayı Ahmet Latif 993 oy alarak yüzde 63.37 oranla belediye başkanı seçildi.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Erdinç Akgür (UBP) 574 63.37

CTP Ahmet Latif (CTP) 993 36.63

Alayköy’de yeniden Hulusi Manisoy seçildi

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Alayköy Belediye Başkanı yüzde 56.43 oranla CTP adayı Hulusi Manisoy oldu. Manisoy koltuğunu korudu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Alayköy’deki 8 sandıkta 1768 oydan 26 oy geçersiz sayıldı.

CTP belediye başkan adayı Hulusi Manisoy 983 oy alarak yüzde 56.43 oranla belediye başkanı seçildi.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Arif Ulaş (UBP) 699 40.13

CTP Hulusi Manisoy (CTP) 983 56.43

BAĞ Emre Özkan (BAĞ 2) 60 3.44

Dipkarpaz Belediye Başkanı CTP belediye başkan adayı Suphi Coşkun

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Dipkarpaz Belediye Başkanı yüzde 39.56 oranla CTP adayı Suphi Coşkun oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Dipkarpaz’daki 9 sandıkta 1658 oydan 121 oy geçersiz sayıldı.

CTP belediye başkan adayı Suphi Coşkun 608 oy alarak yüzde 39.56 oranla belediye başkanı seçildi.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Yusuf Akgün (UBP) 522 33.96

CTP Suphi Coşkun (CTP) 608 39.56

DP Aslan Çebi (DP) 27 1.76

HP Havva Elkovan (HP) 331 21.54

BAĞ Ramazan Korkmaz (BAĞ66) 24 1.56

BAĞ Murat Yazıcı (BAĞ65) 25 1.63



Büyükkonuk Ahmet Sennaroğlu’yla devam

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Büyükkonuk Belediye Başkanı yüzde 55.56 oranla tekrar UBP adayı Ahmet Sennaroğlu oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Büyükkonuk’daki 12 sandıkta 2091 oydan 149 oy geçersiz sayıldı.

UBP belediye başkan adayı Ahmet Sennaroğlu 1079 oy alarak yüzde 55.56 oranla belediye başkanı seçildi.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Ahmet Sennaroğlu (UBP) 1079 55.56

BAĞ Ali Sanatkar (BAĞ64) 8 0.41

BAĞ Halil Güney (BAĞ61) 23 1.18

BAĞ Metin Gökalp (BAĞ63) 731 37.64

BAĞ Mustafa Haset (BAĞ62) 101 5.20

Mehmetçik’te CTP adayı Sarıçizmeli yeniden kazandı

Mehmetçik Belediye Başkanlığı’nı, CTP adayı Cemil Sarıçizmeli yeniden kazandı. Sarıçizmeli oyların yüzde 41,85’ini alarak koltuğunu korudu.

YSK’nın sitesinde yayımlanan sonuçlara göre, Mehmetçik Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde 10 sandıkta oy kullanıldı. Sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 10

Açılan Sandık Sayısı: 10

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2888

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2240

Seçime Katılma Oranı: %63,21

Geçerli Oy Sayısı: 2136

Geçersiz Oy Oranı: 104

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Cenk Osman Şeren (UBP) 872 40,82

CTP Cemil Sarıçizmeli (CTP) 894 41,85

HP Kani Buranay (HP) 182 8,52

BAĞ Mehmet Gürsel Demiralp (BAĞ70) 173 8,10

BAĞ Cuma Ülker (BAĞ71) 15 0,70

Yeni Erenköy’de başkan Emrah Yeşilırmak

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Yeni Erenköy Belediye Başkanı yüzde 39.42 oranla Bağımsız aday Emrah Yeşilırmak oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Yeni Erenköy’de 23 sandıkta 3613 oydan 229 oy geçersiz sayıldı.



Bağımsız aday Emrah Yeşilırmak 1334 oy alarak yüzde 39.42 oranla belediye başkanı seçildi.



Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

TDP Tandoğan Yalkut (TDP) 166 4.91

BAĞ Esat Nurçin 407 12.03

BAĞ Hasan Güngör 500 14.78

BAĞ Oğuz Serbaş 82 2.42

BAĞ Özay Öykün 659 19.47

BAĞ Canan Mimar 236 6.97

BAĞ Emrah Yeşilırmak 1334 39.42

Vadili’de seçimin galibi Adahan

Vadili Belediye Başkanlığı’na UBP adayı Mehmet Adahan yeniden seçildi. Adahan, oyların yüzde 29,74’ünü alarak koltuğunu korudu.

YSK’nın sitesinde yayımlanan 7 sandığın tamamının sonuçlar şöyle:

Vadili Belediyesi:

Toplam Sandık Sayısı: 7

Açılan Sandık Sayısı: 7

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 1995

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 1679

Seçime Katılma Oranı: %49,63

Geçerli Oy Sayısı: 1567

Geçersiz Oy Oranı: 112

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Mehmet Adahan (UBP) 466 29,74

DP Seyami Şimşek (DP) 112 7,15

HP Erhan Mustafa Kaya (HP) 145 9,25

BAĞ Eriş Çoban (BAĞ32) 77 4,91

BAĞ Ahmet Yazgı (BAĞ34) 31 1,98

BAĞ Kürşat Özer (BAĞ35) 365 23,29

BAĞ Mehmet Zengin (BAĞ33) 371 23,68

Tatlısu’da Orçan devam dedi

Tatlısu Belediye Başkanlığı için yapılan seçimi DP adayı Ahmet Hayri Orçan yüzde 51,29’la kazandı.

YSK’nın sitesinde yayımlanan sonuçlara göre, Tatlısu Belediyesi'nde sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 5

Açılan Sandık Sayısı: 5

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 1001

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 820

Seçime Katılma Oranı: %49,63

Geçerli Oy Sayısı: 774

Geçersiz Oy Oranı: 46

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Ali Çil (UBP) 268 34,63

DP Ahmet Hayri Orçan (DP) 397 51,29

BAĞ İbrahim Uyanır 100 12,92

BAĞ Şıh Muhittin Arslan 9 1,16

Paşaköy Habil Tülücü’yle bir dönem daha

Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçimlerle ilgili açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Paşaköy’de Habil Tülücü seçimi kazanan oldu.

Toplam 8 sandıkta 1738 seçmenin oy kullandığı Paşaköy bölgesinde seçime katılım oranı % 83.36 oldu

Seçime katılan adaylar ve aldıkları oylar:

UBP Habil Tülücü 606 oy% 36.51

Bağımsız Mehmet Aktaş 482 oy % 29.04

Bağımsız Mahmut Erden 140 oy %8.43

Bağımsız Erdal Özata 355 oy % 21.39

Bağımsız Ökkeş Erdoğdulu 77 oy % 4.64

İnönü’de 2. Ali Öncü dönemi

Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçimlerle ilgili açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, İnönü’de Bağımsız aday Ali Öncü yüzde 35.16 ile Belediye başkanlığına seçildi.

İnönü’de 9 sandıktan tümü de açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 9

Açılan Sandık Sayısı: 9

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2495

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 1915

Seçime Katılma Oranı: %45,94

Geçerli Oy Sayısı: 1840

Geçersiz Oy Oranı: 75

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Turgut Çevirgen (UBP) 269 14.62

BAĞ Ali Öncü 647 35.16

BAĞ Hasan Basri Beycanlı 419 22.77

BAĞ Beyhan Gürgöze 505 27.45

Akıncılar Hasan Barbaros’la devam

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre, yüzde 53.39 oranla Hasan Barbaros Akıncılar Belediye Başkanı oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Akıncılar’daki tek sandıkta 269 oydan 3’ü geçersiz oldu.

CTP belediye başkan adayı Hasan Barbaros 150 oy alarak yüzde 53. 39 oranla belediye başkanı seçilirken, Bağımsız aday Osman Tamsarı 116 oy alarak yüzde 43.61 ile seçimi tamamladı.