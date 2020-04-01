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28 Alman vatandaşı daha ülkelerine gönderiliyor

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Özersay, “Bugüne değin toplam 32 Alman vatandaşı Corona virüs teşhisi ile ülkemizde tedavi gördüler: 2 Alman vatandaşı vefat etti (bu akşam naaşlarını uğurluyoruz) ; 2 Alman vatandaşı ise önceki turist kafileleri ile ülkemizden ayrıldı ve bu akşam da 28 Alman vatandaşı daha ülkemizden ayrılıyor" dedi

28 Alman vatandaşı daha ülkelerine gönderiliyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC’de tursit olarak bulunan Alman vatandaşlarından ‘Covid 19’ teşhisi konulan ve tedavileri ertesinde taburcu edilen ama halen ülkemizde bulunan ve 14 günlük karantina süresini tamamlayan 28 Alman vatandaşının bu akşam bir uçakla ülkelerine geri döneceklerini belirtti.

Özersay açıklamasında, ayrıca tedavileri devam ederken hayatlarını kaybeden iki Alman vatandaşının naaşlarının da bu uçuşla ülkelerine, ailelerine ulaştırılabilmesi için Alman yetkililer ile temasların sürdüğünü kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Umarım bir aksilik çıkmayacak ve defnedilmek üzere ülkelerine uğurlayacağız. Bu akşamki uçuşta Almanya’ya, ülkemizde bulunan diğer ülke vatandaşı başka turistler de gidiyor” ifadesini kullandı.

Özersay’ın açıklaması şöyle devam etti:

“Bugüne değin toplam 32 Alman vatandaşı Corona virüs teşhisi ile ülkemizde tedavi gördüler: 2 Alman vatandaşı vefat etti (bu akşam naaşlarını uğurluyoruz) ; 2 Alman vatandaşı ise önceki turist kafileleri ile ülkemizden ayrıldı ve bu akşam da 28 Alman vatandaşı daha ülkemizden ayrılıyor.

Dini, dili, rengi, kökeni ne isterse olsun her can, her insan değerlidir. Vefat edenlerin ailelerine ve Alman Halkına başsağlığı diliyorum. Biz bu olağan dışı koşullarda dahi medeni bir milletin yapması gerekenleri yaparak uluslararası toplumun yıllar içerisinde gelişen evrensel değerleri temelinde hareket edebildik diye düşünüyorum.

Aynı anlayışla çalışmaya devam ederek tüm dünyanın ortak sorunu haline dönüşen bu krizden bir biçimde çıkmayı başaracağız.”

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