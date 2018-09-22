270 şikayet, 363 denetim

Ticaret Dairesi’ne bağlı kalite ve fiyat denetim memurları, ülke genelinde 363 denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda, tarihi geçmiş mal satılması, kasa fiyatı ile raf fiyatının uyuşmaması, fiyat etiketinin bulundurulmaması gibi sebeplerle cezalar kesildi



Döviz kurlarında dalgalanmaların yaşandığı içinden geçtiğimiz dönemde, daha önce açıklanmış olduğu gibi Ticaret Dairesi’ne bağlı Kalite ve Fiyat Denetim memurlarının yaptığı denetimler artırılmış ve Ağustos ayında ülke genelinde 363 denetim gerçekleştirildi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada aynı ay içerisinde ALO 171 Tüketici İhbar Hattı’na da 270 farklı şikayet bildirilmiş ve bu şikayetlerin değerlendirildiği kaydedildi.

Yapılan denetimler sonucunda, tarihi geçmiş mal satılması, kasa fiyatı ile raf fiyatının uyuşmaması, fiyat etiketinin bulundurulmaması veya etiketin eksik bilgi içermesi gibi sebeplerle cezalar kesildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Yapılan denetimlerde ulaşılan sonuçları da dikkate alan Bakanlar Kurulumuz, “Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname”yi çıkarmış ve kararname Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararname ile Kalite ve Fiyat Denetim memurlarına, denetleme, inceleme ve araştırmaları sonucunda satılan ürünün veya hizmetin fiyatındaki artışın ilgili dönem içerisinde dövizde ve girdi maliyetlerinde gerçekleşen artışla açıklanamayacak bir fiyat ve oranda olduğunu tespit etmeleri halinde, ithalatçı, üretici ve satıcılardan ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yanında, bu bilgi ve belgelerin en geç üç gün içerisinde verilmemesi durumunda asgari ücretin beş katına kadar idari para cezası kesme yetkisi verilmiştir.

Ayrıca, Kalite ve Fiyat Denetim memurları, elde ettikleri bilgi ve belgeleri, Rekabet Yasası uyarınca hakim konumun kötüye kullanılmasını cezalandırma yetkisine sahip olan Rekabet Kurulu’na ve vergi hesaplamalarına esas alınması amacıyla Maliye Bakanlığı’na ileteceklerdir. Bilgi ve belgeler Maliye Bakanlığı’nca vergi hesaplamalarında kullanılırken, Rekabet Kurulu’nca da, hakim konumun kötüye kullanılması konusunda re’sen başlatabileceği denetimlerde kullanılacaktır. Rekabet Kurulu, yapacağı denetimler sonucunda, hakim konumun kötüye kullanıldığının tespit edilmediği durumlarda da, Rekabet Yasası’ndan kaynaklanan yetkisini kullanarak, elde ettiği verileri tüketicileri koruma amacıyla gerekli görmesi halinde kamuoyuyla paylaşacaktır.

Başbakanlık’tan yapılan konuyla ilgili açıklamada, kalite ve fiyat denetim memurlarının denetimlerinin bu dönemde daha da artırılacağı ve döviz kurlarındaki ve girdi maliyetlerindeki artışlarla açıklanamayacak haksız kazanç elde etme girişimlerinin cezasız bırakılmayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, tüketicilere alış verişlerinde dikkatli olmaları ve fiyat etiketinin bulundurulmaması, kasa fiyatı ile raf fiyatının uyuşmaması, etiketin eksik bilgi içermesi ve etiket fiyatının fahiş bulunması durumlarını hemen ALO 171 Tüketici İhbar Hattı’na bildirmeleri çağrısı yapıldı.”