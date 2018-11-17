27 temsilciliğe 66 milyon TL

27 noktada elçilik, başkonsolosluk, temsilcilik barındıran KKTC, 2019’da bunun için 66 milyon TL’lik bütçe ayırdı. Kıbrıslı Türklerin gitmediği, noktalarda dahi yer alan temsilcilikler dikkat çekti

Fakir KKTC yurt dışına para saçıyor… 2019 bütçesinin ayrıntılarını inceleyen Haber Kıbrıs, KKTC bütçesinden 66 milyon 218 bin Türk Lirası’nın yalnızca başkonsolosluk, temsilcilik ve Ankara Büyükelçiliği için harcanacağı sonucuna ulaştı.

Dünyada sadece Türkiye tarafından tanınan KKTC, Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul konsolosluğu varken, Gaziantep, Trabzon, Mersin gibi şehirlere milyonlarca ödeme yapacak.

Geçmişte, “torpil mekanizması” ve “adama göre iş” mantığı ile açılan birçok temsilcilik, herhangi bir siyasi ve stratejik önemi olmamasına rağmen, KKTC bütçesinden ev, maaş, araba giderleri için her yıl milyonlar çekiyor.

Ambargolar altında bulunan ve dışa açılım konusunda neredeyse hiçbir çıkar yolu bulunmayan KKTC’nin birçok ülkede bulunan temsilcilik ve elçiliklerine bir yılda 66 milyondan fazla para harcaması iç piyasada sıkıntıdan kıvranan bir çok sektör ve kurumun dikkatini çekti.

CİDDİ KAYNAKLAR HARCANIYOR

Ülkede yaşanan darboğaz ve sıkıntılı günlere rağmen Gaziantep, Antalya ve Trabzon’da bulunan konsolosluklara 1 milyon TL’nin üzerinde kaynak aktarıldığı yayınlanan raporlarda görülüyor. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği rakamlara göre ciddi kaynaklar temsilcilik ve başkonsolosluk ve elçiliklere gidiyor.

ASLAN PAYI LONDRA’NIN

En yüksek kaynak aktarımı Londra Temsilciliği’ne… 11 milyon 574 bin Türk Lirası ile ilk sırada yer alan Londra Temsilciği, orada yaşayan binlerce Kıbrıslı Türk’e çeşitli alanlarla hizmet veriyor.

Temsilcilik ayrıca, turizm reklamları ve eğitim gibi konularda da harcamalar yapıyor. Çalışanlarının tamamı KKTC’den Londra’ya giden temsilcilik, dövizin de yükselmesi ile ciddi bir gidere ihtiyaç duyuyor.

İSRAİL’DE BİLE TEMSİLCİLİK VAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyanın birçok yerinde bulunan temsilcilik ve elçiliklerinin bulunduğu listelerden görülüyor.

İsrail’de bile bir temsilcilik bulunduğu ve 2019 yılında bu temsilcilik için mal hizmet alımı adı altında 575 bin TL kaynak harcanacağı öngörülüyor.

İL İL TÜRKİYE

Türkiye’deki örgütlenme modeli de dikkat çekiyor. Uçağın uçmadığı, turizmin canlı olmadığı illere dahi temsilcilik açılmış, istihdamlar yapılmış.

BAHREYN, MUSKAT, KATAR

Milyon milyon ödeneklerin dikkatten kaçmadığı Afrika ve Ortadoğu ülkeleri de listede yer alıyor. Yıllardır, KKTC bütçesinden ciddi bir kaynak, maaş, ev kirası, lüks makam araçları gibi ihtiyaçların da karşılanması için harcanıyor.

KKTC’yi Bahreyn, Katar, Umman gibi ülkelerde, Muskat, Doha, Abu Dabi gibi kentlerde, yüklü maaşlarla temsil eden isimler var.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi, 2019 bütçesine yer alan 27 noktayla ilgili maaş, özlük hakkı, hizmet alımı gibi kalemleri tek tek inceledi.

Ankara Büyükelçiliği dışında, KKTC’nin resmi büyükelçisinin bulunduğu başka bir şehir ya da ülke yok.

İşte o tablo:

NOT: Ankara Büyükelçiliği dışında kalan ülke ve şehirlerde, B: Başkonsolosluk, T: Temsilcilik olarak kısaltma ile kullanılmıştır